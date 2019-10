Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rozdělení Američané

Američané jsou hluboce rozděleni v názoru na chování Donalda Trumpa ve funkci prezidenta, ale procento lidí podporujících ústavní žalobu se zvyšuje. Napsal to v sobotu v analýze list The New York Times. Ke stoupencům tzv. impeachmentu se stále více řadí i voliči v oblastech, kde Trump v prezidentských volbách v roce 2016 pohodlně vyhrál.

Podle průzkumu, který zveřejnil server FiveThirtyEight, podporuje impeachment 49,3 % Američanů, proti ústavní žalobě prezidenta je 43,5 %. Průzkum listu The Washington Post dokonce ukázal, že možnost impeachmentu připouští 58 % Američanů. Čtvrtina dotázaných je ohledně ústavní žaloby skeptická, nicméně nevylučuje, že prezident se dopustil vážných prohřešků.

Voliči republikánů ve velké většině považují impeachment za pokus opozice zvrátit výsledky prezidentských voleb. Impeachment podporuje jen 14 % z nich. Mezi demokraty má ovšem žaloba na Trumpa velkou podporu, schvaluje ji 82 % dotázaných voličů této strany, napsal newyorský list. Demokraté se ale obávají, že pokus zbavit Trumpa úřadu se může obrátit proti nim. Klíčové může být podle The New York Times stanovisko Američanů, kteří jsou názorově nezávislí a nehlásí se k žádné z hlavních politických stran. Impeachment podle průzkumu FiveThirtyEight podporuje 44,4 % z nich, podle ankety sociologické služby Navigator Research je to dokonce 51 %.

(čtk)