Ve 4. debatě Warrenová »boxovacím pytlem«

Ve znamení útoků na senátorku Elizabeth Warrenovou se nesla čtvrtá debata uchazečů o nominaci Demokratické strany do prezidentských voleb. Kritiku si Warrenová vysloužila mj. za své plány v oblasti zdravotnictví a daní. Podle některých z 11 jejích soupeřů nedokáže senátorka za stát Massachusetts vysvětlit, jak hodlá své reformy financovat. Shodu uchazeči o demokratickou nominaci našli v tom, že prezident Donald Trump musí čelit za své jednání v tzv. ukrajinské aféře ústavní žalobě.

Warrenová se v posledních týdnech v průzkumech začala dotahovat na favorita klání o demokratickou nominaci, bývalého viceprezidenta Joea Bidena. V některých anketách jej dokonce překonala. Zřejmě právě proto se podle Reuters stala v debatě »boxovacím pytlem« ostatních kandidátů včetně starosty města South Bend v Indianě Petea Buttigiega či senátorky za stát Minnesota Amy Klobucharové. Warrenová nicméně zůstala během debaty klidná, poznamenal Reuters. Nenechala se vyvést z míry.

Všichni uchazeči podpořili podání ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa, takzvaný impeachment. Tomu šéf Bílého domu čelí kvůli červencovému telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, na který upozornil whistleblower. Trump podle něj vyvíjel na Zelenského nátlak, aby ukrajinská justice začala vyšetřovat Trumpova politického rivala Joea Bidena kvůli dřívějšímu působení jeho syna Huntera v ukrajinské energetické firmě.

Joe Biden i další demokratický kandidát Bernie Sanders shodně Trumpa označili za »nejzkorumpovanějšího prezidenta v dějinách Spojených států amerických«. Podle Bidena je jasné, že Trumpovým cílem bylo zbavit se ho jako možného soupeře ve volbách v roce 2020. »Podívejte se, můj syn neudělal nic špatného. Já jsem neudělal nic špatného,« řekl bývalý zástupce prezidenta Baracka Obamy. »Impeachment je způsob, jak zajistit, že tento muž nebude moci znovu a znovu porušovat zákon,« uvedla také Warrenová.

Bernie Sanders, který se určitou dobu umisťoval v průzkumech na druhém místě za Bidenem, se v posledních týdnech značně propadl. Podle agentury DPA 78letému politikovi uškodilo mimo jiné to, že jej uprostřed volební kampaně postihl infarkt. V debatě byl ale opět v plné síle. List The Washington Post napsal, že se o víkendu za Sanderse chystá postavit populární tvář levicového křídla Demokratické strany, kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová. To by mu mohlo přinést plusové body. Jiná členka Sněmovny reprezentantů, Ilhan Omarová, která se spolu s Ocasiovou-Cortezovou a dalšími kongresmankami přistěhovaleckého původu stala před časem terčem slovních výpadů prezidenta Trumpa, už Sandersovi podporu vyjádřila.

