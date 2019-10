Ilustrační FOTO - Pixabay

Londýnská svoboda – zatýkání a pak zákaz

Londýnská policie zakázala další protesty členů ekologického hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) v britské metropoli. V prohlášení z pondělního večera podle BBC varovala, že kdo se demonstrací zúčastní, může být zatčen. Jako kdyby se nezatýkalo už předtím.

Někteří aktivisté ale podle agentury Reuters v protestech pokračovali, jejich cílem se stalo sídlo ministerstva dopravy.

Jedna ze zakladatelek hnutí vyšplhala nad vchod do budovy na protest proti plánovanému projektu trati pro vysokorychlostní vlaky, který si podle kritiků vyžádá kácení lesů. Pak se snažila kladivem rozbít skleněnou výplň. Aktivistku nakonec sundal jeden z policistů.

Celkem policie od vypuknutí protestů předminulé pondělí zadržela více než 1400 lidí, z toho přes 70 bylo obviněno z poškozování cizí věci nebo narušování provozu na dálnici.

Aktivisté pak v prohlášení uvedli, že opustili londýnské Trafalgarské náměstí, které obsadili. »Mezinárodní vzpoura ale pokračuje,« dodali. Policisté podle BBC přesto museli některé demonstranty, kteří se k náměstí přilepili, k odchodu donutit. Stovky manifestujících také blokovaly křižovatky před budovou britské centrální banky.

Od předminulého pondělí se v Londýně uskutečnilo několik protestů, které měly původně trvat dva týdny. Konaly se například na menším letišti London City. Demonstranti tak chtěli upozornit na to, že vláda podle nich musí dělat více v boji proti změnám klimatu.

Málo cel, hodně rebelů

Se zatýkáním začala policie hned v úvodní den demonstrací. Deset rebelů přivezlo kropicí vůz naplněný falešnou krví, jíž chtěli postříkat některé státní budovy. Podcenili však tlak hadice, vymkla se jim z rukou a postříkala ulici. Klukoviny, zatčeno ale bylo deset lidí jedním z nich je 83letý muž. Policie akci označila za vandalství, list Daily Telegraph za »boží znamení, že demonstranti jsou povinni to šílenství zastavit.« Žádná obvyklá vyjádření o »policejním násilí« a »právu lidu na protest«, která se v anglickém tisku pravidelně objevují při jakýchkoli protestech. Pravicový tisk dokonce policii vyzýval, aby hnutí se stále rostoucí popularitou zakázala.

Rebelové si z toho nic nedělali, organizátoři demonstrací vydali prohlášení, že čím víc lidí se jejich akcí bude zúčastňovat, tím hůře pro policii. Londýnská policie prý disponuje 683 celami v 27 zařízeních, těžko zastaví hnutí, které mělo k předminulému pondělku 4000 členů.

Zatýkání však nepřestávalo. Minulou sobotu policie zaútočila na budovu, kde si Extinction Rebellion schovávala zásoby. Tedy nejenom plakáty a poutače, které se používaly při akcích, ale také nádobí, jídlo a léky pro případnou potřebu demonstrantů. „Policie vše zabavila, dokonce i plenky pro malé děti. Zatkla deset lidí, obvinila je z »spiknutí s cílem organizace masových nepořádků«.

List Mail on Sunday si pochvaloval: »No konečně!«

Snad by to nebyla současná Briránie, kdyby se brzy nenašel viník. Samozřejmě Rusko. To prý finančně podporuje Gretu Thunbergovou a dělá všechno, aby rozvrátilo Británii. Alespoň to tvrdí list Daily Mail, který odkazuje na jakéhosi poslance europarlamentu. Prý hrstka anarchistů páchá škody a rozvrací ekonomiku, napsal v listu »politolog« Douglas Marrey. Mimochodem ruská oficiální místa nejsou z Thunbergové nadšena, prezident Vladimir Putin ji dokonce kritizoval, když prohlásil, že lidé v Africe se dívají na světové problémy jinak než lidé v bohatém Švédsku.

Dvojí metr

Nikdo si nevšiml skutečnosti, že často se v médiích na jedné tiskové straně vedle sebe ocitly reportáže odsuzující Extinction Rebellion a podporující demonstrace v Hongkongu. Ty byly líčeny obdivně jako touha po svobodě a to i v případech, kdy demonstranti plenili obchody a také nastražili bombu, kterou aktivovali při příjezdu policejního vozu. To vše bylo v pořádku, ale když hongkongská policie zasáhla, hned jí britský tisk označil za »násilnickou«. Zato ta londýnská »plní přesně své úkoly, chrání nás před anarchisty«. Lit Morning Star jen lakonicky uvedl, že dvojí metr bývá pro britskou policii i média pravidlem. A dodal, že zákaz demonstrací hnutí na ochranu přírody je »hodně přes čáru«, nic nevyřeší, jen znásobí policejní násilí.

