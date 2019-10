Skokanské můstky na Ještědu potřebují notně modernizaci. FOTO - turistika.cz

Liberec nechce žádat o dotaci na modernizaci můstků

Modernizace skokanských můstků na Ještědu v Liberci je v ohrožení, i když Liberecký kraj je připraven přidat na ni 7,5 milionu korun. Projekt za zhruba 30 milionů má šanci získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, požádat o ni ale musí město jako vlastník můstků. Radní Liberce ale odmítli o dotaci nyní zažádat, zdůvodňují to tím, že nemají peníze na spoluúčast. Zastupitelka Renata Balašová (ANO), která se projektem zabývá, se to chce pokusit změnit a projekt nejspíš předloží za týden libereckému zastupitelstvu.

»Myslím si, že by měli mít informace všichni zastupitelé,« řekla Balašová, která je také manažerkou ve společnosti TMR Ještěd. Soukromá firma má lyžařský areál na Ještědu s můstky v pronájmu od města a jejím cílem je navrátit tam Světové poháry. Rozhodnutí městských radních Balašovou zklamalo, podíl Liberce měl být stejně jako u kraje 7,5 milionu korun. »Za to mohl Liberec zhodnotit majetek za 600 milionů,« dodala.

Primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) řekl, že město nyní na projekt nemá peníze stejně jako třeba na modernizaci fotbalového stadionu ve Vesci za 16 milionů korun. »Nakonec jsme to vyřešili tak, že obě investice jsme museli kvůli jiným úkolům v rozpočtu města odložit,« řekl. Za řešení vedení města vidí, pokud by se investice ujala firma TMR Ještěd, sportovní klub nebo lyžařský svaz a město poskytlo jen nějaký příspěvek.

Můstky prošly letos opravou za zhruba půl milionu korun, potřebují ale zásadnější investici. Cílem modernizace je zvýšit bezpečnost užívání skokanských můstků instalací větrných bariér a zefektivnit zimní provoz vybudováním nové ledové nájezdové stopy. Příprava můstku by se tím měla zkrátit ze současných 14 dnů na dva. Vše by mělo být dokončené během příštího roku.

»Svaz lyžařů by na Ještědu rád uspořádal Světový pohár v roce 2021 a už příští rok v únoru by zde měl proběhnout závod FIS Cupu. Byla by proto škoda, kdyby skokanský areál postupně chátral,« řekl náměstek hejtmana Petr Tulpa (SLK).

»Vzhledem k tomu, kolik milionů korun bylo nainvestováno do mistrovství světa 2009, tak mi přijde naprosto neuvěřitelné, že se od té doby ty areály k žádné další sportovní akci nevyužily a dokonce, že si stát nedal do podmínek, že tam ty závody budou. Za těch deset let to s můstky dospělo tak daleko, že se změnily podmínky, a proto, aby se tam mohly pořádat nějaké závody typu Světového poháru, tak tam jednak musí být síť, co brání poryvům větru, a jednak keramická stopa s mražením,« doplnil hejtman Martin Půta (SLK).

Současný skokanský areál na Ještědu postavili pro lyžařský šampionát v roce 2009. Na Ještědu je střední a velký můstek, jejich příprava před sezonou stojí 1,4 milionu. Po opravě na začátku roku mají opět certifikaci Mezinárodní lyžařské federace FIS, která je nutná pro pořádání českých i mezinárodních závodů. Můstky o ni přišly loni na podzim, kvůli svému stavu.

(red)