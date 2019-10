Frolíkova oslava 800. zápasu v NHL

Michael Frolík stylově oslavil zakulacení počtu startů v základní části NHL na 800. Český útočník ve službách Calgary už po 95 sekundách zápasu s Philadelphií v domácím prostředí haly Scotiabank Saddledome poslal Flames do vedení a nasměroval je k výhře 3:1. Calgary odvrátilo hrozbu třetí porážky za sebou a Frolík si mohl navíc výhru vychutnat s pocity první hvězdy zápasu.

»Není špatné, když v takovém zápase dáte gól a ještě to skončí naší výhrou, že ne? Nejdůležitější ze všeho je vítězství a další dva body, které máme na kontě. Tenhle večer si ale budu každopádně pamatovat. Je to něco mimořádného a nikdy na to nezapomenu,« prohlásil Frolík.

Na první záznam do kolonek gólů či asistencí čekal do sedmého zápasu sezony. Konec půstu ale přišel v pravý moment. »Osm set, to už je slušné číslo. A mohu vás ujistit, že jsem byl opravdu natěšený. Prosadit se hned v našem druhém střídání bylo super, něco takového vám samozřejmě pomůže,« řekl Frolík, jenž má nyní v NHL bilanci 371 bodů za 154 gólů a 217 asistencí. V play off má na kontě 47 startů a 19 bodů (7+12).

Jednatřicetiletý kladenský odchovanec Frolík působí v nejlepší hokejové lize světa od sezony 2008/09, kdy do ní vstoupil jako hráč Floridy. Posléze hájil také barvy Chicaga, s nímž se v roce 2013 radoval ze zisku Stanley Cupu, a před příchodem do kanadské provincie Alberta hrál za Winnipeg. Přiznal, že mu vše hodně rychle uteklo.

»Člověk doopravdy nevnímá, že čas ubíhá tak moc rychle. Spíš bych řekl, že to letí. V paměti vám utkví váš první zápas v NHL, také první gól a podobné věci. Samozřejmě velký triumf s Chicagem v roce 2013. To jsou události, které stojí samostatně vedle toho ostatního,« vyzdvihl Frolík zásadní mezník na své zámořské pouti.

»Každopádně už mám pár zápasů na kontě a věřím, že to bude ještě nějakou dobu pokračovat, abych mohl ještě další přidat. Snad to tak bude... V dohledu je tisícovka. I když je to ještě dost dlouhá cesta, byla by paráda na ni dosáhnout,« zasnil se Frolík.

Trenér Flames Bill Peters odhadl, že Frolíkovi by se to mohlo podařit. »Prožívá skvělé chvíle, jako každý, kdo dosáhne nějaké podobné mety. Další zastávkou je 900 zápasů a já si myslím, že dosáhne i na tisícovku, protože se o sebe dobře stará a hrát bude ještě dlouhou dobu,« předpověděl Peters.

O mimořádném utkání z pohledu českého reprezentanta s Frolíkem mluvil. »Trošku jsme to probrali. A já jsem za něho šťastný, protože když hrajete takový zápas, moc chcete, abyste si ho uložil do paměti jako vítězný. Tady hrál Michael 800. utkání, jeho tým vyhrál 3:1 a on dal gól, kterým otevřel skóre. Vážně povedený večer,« doplnil Peters.

(čtk)