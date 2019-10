Více vědě, méně zbraním

Při příležitosti 100. výročí ustavení generálního štábu čs. branné moci (15. října 1919) byla dána příležitost prezidentovi, předsedovi Senátu, premiérovi, ministru obrany a šéfovi Generálního štábu AČR vyslovit se k současné armádě. Mezi výroky našich předních činitelů padaly také takové, které si zaslouží komentář.

Česká republika musí kvůli situaci ve světě »masivně zbrojit« a nabírat nové vojáky, vyzval premiér a vyjádřil lítost nad tím, že po listopadu 1989 byl zdecimován československý zbrojní průmysl. Zaspali jsme ve zbrojení dobu a stav vojenské techniky není uspokojivý, uvedl.

Jako občanka bych ráda připojila svůj názor: z masivního zbrojení mám obavy. Nad všemi členy NATO – té aliance, jejíž součástí bohužel jsme, se již delší čas vznáší ona podmínka, že na výlohy na armádu (což si překládám jako výdaje na zbrojení a militarizaci) se musí vydávat dvě procenta HDP. Dosud jsou to v našich podmínkách cca 1,2 procenta a i tak - jak slýcháme od experta KSČM pro tuto problematiku poslance Alexandra Černého i od dalších politiků a nezávislých odborníků - není armáda schopna nyní daný objem miliard smysluplně vyčerpat. Tak proč dále tlačit za každou cenu na zvyšování částky? To pan prezident, jenž se nechal slyšet, že když on byl premiérem, vydávala republika dvě procenta, nemá kvalifikované informace, že se peníze nestíhají smysluplně utratit? Chceme snad »jen tak« vyhazovat miliardy, abychom si odfajfkovali nějaký úkol, ačkoli jsou tyto prostředky potřeba především pro zajištění služeb pro občany, tedy pro financování sociální sféry, zdravotnictví, školství, veřejné infrastruktury, dopravy, vědy – prostě pro péči o člověka?

Víme, kolik dosud neléčitelných nemocí sužuje lidstvo. Jak praví osvětový slogan Ligy proti rakovině, která každoročně pořádá na Český den proti rakovině velmi úspěšnou sbírkovou akci, »tiká v každé rodině«. A nejen tiká...

Kdyby se astronomické částky, jež za jenom poslední půlstoletí vyplácaly státy světa na zvětšování svých zbrojních arzenálů, a také na vedení válek, věnovaly na vědecký výzkum, protože invenční kapacita vědců nezná hranic, mnoho našich bližních by tu s námi bylo stále a radovalo se ze života. I ještě čerstvé ozvuky úmrtí legendárního zpěváka Karla Gotta mě vedou k úvaze, zdali nemoc, které k všeobecnému zármutku podlehl, by již dávno neměla přemožitele v podobě účinné léčby, kdyby věda mohla čerpat z nadité peněženky. Velmi se přimlouvám, aby se méně vráželo do armádních rozpočtů a více na vědu, výzkum a zdravotní péči. V zájmu nás všech.

A ještě poznámka: Pan prezident na tomto shromáždění také řekl, že »naše armáda, traumatizovaná minulou historií, kdy nemohla bojovat, opět bojuje«. Jakou minulou historií je (byla) naše armáda traumatizována? Ve druhé světové válce přece naši vojáci statečně bojovali proti fašismu na východní i západní frontě i v domácím odboji. Splnili úkol. A v době míru jsme byli šťastni, že ČSLA nikdy nepřekročila v bojové misi hranice vlasti. Jak je to dnes?

Monika HOŘENÍ