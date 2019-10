Ilustrační foto - wikimedia commons

Nebezpečné chemikálie v Berounce

Nebezpečné chemické látky, které minulý týden unikly do vody v Klatovech, připluly v Berounce do středních Čech.

Ráno je monitoring zachytil v Roztokách, v pátek zřejmě dorazí do Berouna, informovalo na svém webu středočeské hejtmanství. Látky se do vody dostaly minulý týden z výrobní firmy v Klatovech, nejprve do Drnového potoka a postupně pak do Úhlavy a do Berounky.

Znečištěná voda se má podle předpokladů dostat v pátek odpoledne do prostoru u malé vodní elektrárny v Berouně. »Havarijní monitoring vývoje nebezpečných látek na Úhlavě a Berounce nadále probíhá,« uvedlo hejtmanství.

Středočeský kraj doporučuje lidem z preventivních důvodů nečerpat podzemní vodu ze studní v bezprostřední blízkosti Berounky. »Pro řeku Berounku dále platí doporučení nepoužívat vodu na zalévání na zahradách, ani k napájení dobytka. Zároveň se nedoporučuje ani koupání,« uvedl kraj.

Výsledky rozborů odchycených ryb z Úhlavy by měly být do konce týdne, prokážou, či vyvrátí možnost vlivu konzumace ryb z kontaminované vody na lidské zdraví. Do té doby platí opatření, že lidé by neměli jíst ryby ulovené v Úhlavě a v Berounce.

Kvůli látce v Úhlavě Plzeň odstavila v neděli večer svou úpravnu vody, neboť z Úhlavy se bere pitná voda po město. Hasiči v pondělí instalovali stovky metrů hadic. Vodárna náhradním vedením až do úterních 13.00 čerpala velkokapacitními čerpadly vodu z řeky Radbuzy. V noci na úterý koncentrace chemikálie v Úhlavě výrazně klesly, takže vodárna z ní mohla odpoledne obnovit odběr. Případem se zabývá policie. V Úhlavě uhynuly ryby.

