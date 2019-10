Ilustrační FOTO - Pixabay

Loterie neškodí, automaty ano

KSČM se nelíbí, že součástí vládního daňového balíčku je vyšší zdanění loterií typu Sportky. Podle komunistů je potřeba zdanit především společensky nebezpečné výherní automaty, nikoli neškodné loterie.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš, spolu s kolegou z ČSSD Romanem Onderkou, již podal pozměňovací návrh, podle nějž by se danění loterií neměnilo, a naopak by se více zdanily automaty. »Pokud chceme navýšit daně, měli bychom respektovat společenskou nebezpečnost jednotlivých her. Méně nebezpečné hry jako sázení a loterie by měly mít nižší zdanění, nebezpečnější vyšší,« vysvětlil Dolejš. Podle Dolejše komunisté v tomto vyslyšeli protesty adiktologů, neboli odborníků na závislosti. Ti byli šokováni z toho, že vládní návrh mezi jednotlivými typy hazardu nijak nerozlišuje. Ten hazard, který má negativní dopady a stát s ním má následně náklady – za léčbu závislostí, za potírání kriminality se závislostmi spjaté apod. – by měl být daněn více, aby se z těchto prostředků řešení negativních dopadů dalo zaplatit. Představa, že by toto řešení měli zaplatit neškodné lotynky a Sportka, je podle adiktologů nemravná a koneckonců by takový přístup tržní aktéry nutil právě k tomu, aby sázeli spíše na problémové automaty.

Stát rozhodně neprodělá

Dolejš proto navrhl, aby u hracích automatů byla daň zvýšena na 38 procent. U loterií by zůstala na současné úrovni, stát tudíž o nic nepřijde. V konečném důsledku vydělá ještě více než by odpovídalo prostému sčítání. »Omezením společensky nejnebezpečnějšího oboru hazardu by méně lidí padlo do jeho tenat a stát by tak ušetřil náklady na následnou léčbu těchto lidí,« je přesvědčen Dolejš.

Návrh, který již získal podporu rozpočtového výboru, se nicméně nelíbí ministerstvu financí. To argumentuje tím, že zdaněním loterií by stát mohl získat celkově vyšší částku. Podle Dolejše lze ale tyto propočty s úspěchem zpochybnit. Tvrdý, problémový hazard tvoří v České republice až 80 procent trhu – což je oproti vyspělým zemím ostatně neuvěřitelně vysoké číslo. Je prakticky vyloučené, že by stát vyšším zdaněním osmdesáti procent trhu prodělal.

Netrestejme babičky sázející Sportku

Ale i kdyby to tak bylo, nemůže se ministerstvo rozhodovat jen na základě toho, kde je nejsnadnější vybrat největší peníze, zdůraznil Dolejš. U alkoholu a tabáku to podle něj legitimní je, neboť jejich společenská škodlivost je prokázaná. U loterií je to však neobhajitelné, nelze argumentovat jen tím, že formálně spadají do kategorie »hazard« stejně jako automaty či ruleta. Nelze podle Dolejše házet do stejného pytle babičku, která si jde vsadit za deset korun Sportku, jak činí celý život, a dlouhodobě nezaměstnaného z problémové lokality, který hází své sociální dávky do blikajících mašin. »Společenská nebezpečnost by měla mít politicky navrch,« uvedl Dolejš.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš.

Osud pozměňovacího návrhu ve Sněmovně je prozatím nejistý. Zdá se pravděpodobné, že proti se postaví poslanci hnutí ANO. U vládní ČSSD je však podpora pravděpodobná a dá se očekávat i od poslanců napříč politickým spektrem. »Toto hlasování se nebude odehrávat na základě koaličně-opoziční logiky. Věřím, že v závěrečném hlasování přijdou hlasy pro náš návrh z koaličních i opozičních lavic,« řekl poslanec KSČM.

Posviťme si na internet

Podle Dolejše hazard je oblastí, z níž stát výhledově získávat víc může. Ale ne tím způsobem, že si zjednoduší situaci a obere seriózní firmy. Zaměřit se musí na internet, kde se rozmáhá »hazard bez hranic«. Hráči zde mohou hrát všemožné hry za peníze a nikdo neví, kde se vydělané prostředky daní a zda vůbec. Sociální dopady takového hazardu pak platí státy, v nichž hráči hrají. To je podle Dolejše neudržitelná situace. Dolejš chápe, že posvítit si na takovéto praktiky a problémy přesahující hranice země je mnohem tvrdší oříšek než hnout s daňovou sazbou. Ale je to jediná cesta. »Vláda by se neměla vymlouvat, jak je to těžké, a urychleně začít tuto situaci řešit,« zdůraznil Dolejš.

(ste)