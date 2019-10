Ilustrační foto - wikimedia commons

Turci podezřelí z použití fosforu

Turecká armáda po těžkých středečních bojích postupuje v syrském pohraničním městě Rás al-Ajn.

Turecké jednotky ovládají polovinu města. Syrská agentura SANA oznámila, že do nemocnice v kurdském městě Hasaká dorazili z Rás al-Ajnu těžce popálení lidé. Podle lékařů mohli být zasaženi chemikáliemi. Kurdská správa severní Sýrie ohlásila novou bilanci civilních obětí. Podle ní od minulého týdne v bojích zemřelo 218 civilistů včetně 18 dětí. Správa požádala o vytvoření humanitárního koridoru pro evakuaci raněných.

SANA naznačuje, že turecká armáda při ofenzívě, kterou na severu Sýrie zahájila 9. října, používá chemické látky. Rovněž arabsko-kurdská koalice SDF, proti níž turecké útoky směřují, už dříve ohlásila, že Turci při bombardování obytných částí Rás al-Ajnu použili zakázaný fosfor.

IS se reorganizuje

Arabsko-kurdská koalice SDF vzhledem k tureckým útokům na severu Sýrie zastavila své operace proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Napříště se omezí pouze na obranu proti bojovníkům IS. S odvoláním na jednoho z velitelů SDF Maslúma Abdího o tom informovala agentura DPA. Příslušníci IS oznámili, že osvobodili z jednoho tábora v Sýrii několik žen.

Abdí řekl, že se IS na mnoha místech reorganizuje. Jsou tam útoky i exploze, řekl Abdí, podle nějž je na severu stále 12 000 členů IS a jejich příbuzných. USA, které Turecku usnadnily ofenzivu odsunem svých vojáků z pozic, jež Američané střežili na severu Sýrie spolu s Kurdy, v červnu odhadovaly, že v Iráku a Sýrii je ještě 14 000 až 18 000 členů IS. Skupina se přihlásila k několika nedávným útokům, v syrském Kámišlí 11. října zabila šest lidí. SDF od března pátraly po zbylých členech IS hlavně ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur.

Abdí odmítl tvrzení Ankary, že se Turecko později o zajaté bojovníky IS postará. »Tato možnost je pro nás nepřijatelná. O osudu bojovníků IS a jejich rodin rozhodneme my,« řekl.

(čtk)