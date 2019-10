Ilustrační FOTO - Pixabay

Klienti realitek mají být více chráněni

Před závěrečným schvalováním ve Sněmovně je vládní návrh nového zákona o realitním zprostředkování. Má především stanovit požadavky na realitní makléře a podmínky jejich činnosti. Podle vlády chce také více chránit klienty a kultivovat realitní trh.

Poslanci chtějí především upravit podmínky, za nichž by mohly realitní kanceláře poskytovat úschovu peněz. Podle vládního návrhu nebudou smět realitní kanceláře nabízet úschovu peněz, ale budou smět nabízet její zprostředkování u banky, notáře nebo advokáta.

Ústavně právní výbor chce vládou navrhované pravidlo upravit tak, aby zprostředkovatelé mohli poskytovat úschovu peněz, ale nemohli ji přímo nabízet. Nabízet by mohli pouze její zprostředkování u bank, advokátů, notářů a v některých případech i u soudních exekutorů. Pokud by chtěl klient úschovu přímo od realitní kanceláře, musel by o ni písemně požádat. Peníze by musely být na samostatných účtech, realitní kanceláře by vedly jejich evidenci.

Místopředseda Sněmovny, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip v rozpravě uvedl, že tento zákon není pro realitní kanceláře, pro banky, ale pro občany ČR. Uvedl konkrétní příklad nákupu domu přes realitku, kde figurovala také banka. Nemovitost byla prodaná a kupující najednou zjistili, že mají platit dluhy za prodávajícího, který bance nesplácel. Zákon má podle něj sloužit tomu, aby občan, spotřebitel, měl »jakési jistoty v obchodě, že když se obrátí na profesionální kancelář, tak ho profesionálně provede, ne že bude za někoho platit, protože to někdo zmastil… Promiňte mi, ale tady to není sociální opatření a omezení trhu a jakési nahrávání několika velkým realitním kancelářím. To je o tom, jestli jsme schopni se lidem potom podívat do očí, jestli zákon opravdu odpovídá tomu, že když se obrátím na realitní kancelář, tak nezaplatím dluhy někoho jiného,« zdůraznil Filip.

Místopředseda Sněmovny, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Makléř nemůže chtít provizi od prodávajícího i kupujícího

Dominik Feri (TOP 09) a Věra Kovářová (STAN) navrhují, aby realitní kancelář poskytovat úschovu peněz nemohla. Mohla by jen zprostředkovat úschovu u banky, zahraniční banky, advokáta nebo notáře. Milan Pour (ANO) chce omezit možnost úschovy do 890 tisíc korun. Částka vychází z údajů vlády, podle nichž představovala průměrná hodnota zprostředkované transakce v letech 2015 až 2017 u vybraných realitních kanceláří právě zmíněnou sumu. Jan Zahradník (ODS) požaduje, aby mohli realitní zprostředkovatelé nabízet úschovu peněz, museli by být však pojištění, a to nejméně na 50 mil. Kč. Adam Kalous (ANO) chce, aby realitní zprostředkovatelé mohli mít i bakalářské vysokoškolské vzdělání, ale doplněné alespoň rokem praxe a absolvováním mezinárodně uznávaného kurzu zaměřeného na nemovitosti.

Makléři by měli být podle vládního návrhu bezúhonní, kvalifikovaní a pojištění, měli by sdělit klientům výši své provize za zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti. Zákon má také zamezit tomu, aby si makléř nárokoval provizi od prodejce i kupujícího. Předloha upravuje i náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, která bude muset být výhradně písemná a nebude klienta zavazovat k pořízení či prodeji nemovitosti. Makléři budou muset podle předlohy sdělit zájemci závady nemovitosti, což však podle kritiků není v praxi splnitelné.

Návrh zákona bude čelit návrhu na zamítnutí. ODS vadí, že zdraží realitní služby a přenáší neúměrně odpovědnost za stav nemovitosti z prodávajícího na makléře. Také podle nich zamezuje vzniku nové konkurence.

