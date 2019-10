Ilustrační FOTO - Pixabay

Rozsah odškodnění za újmu po očkování chtějí poslanci změnit

Vládní předloha o odškodňování rodičů, jejichž dítě po povinném očkování zemře nebo bude mít vážné zdravotní potíže, je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. V druhém čtení však poslanci navrhli upravit rozsah náhrady a zajišťování zdravotnické dokumentace k případům.

Žádosti o odškodnění bude podle předlohy posuzovat ministerstvo zdravotnictví. Náhradu za způsobenou majetkovou i nemajetkovou újmu a náhradu za duševní útrapy rodičů by vyplácelo do půl roku od doručení žádosti, pokud chybu neudělal očkující lékař nebo výrobce vakcíny.

Skupina poslanců ANO a ČSSD navrhla, aby stát místo majetkové a nemajetkové újmy nahrazoval ztížení společenského uplatnění očkovaného a náklady na jeho léčbu a na péči. »Je potřeba postarat se o tyto rodiny v širším smyslu,« uvedla za předkladatele předsedkyně sněmovního zdravotnického výboru Věra Adámková (ANO). Ve složitých případech by ministerstvu mohla při posuzování žádostí pomoci podle pozměňovacímu návrhu odborná komise.

Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) prosazuje, aby zdravotnickou dokumentaci k žádosti o odškodnění nemuseli zajišťovat rodiče, ale bylo by to na ministerstvu.

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) se pozastavil nad tím, proč děti, které chodí do školy a jsou se svými spolužáky v každodenním styku, mají zákaz jezdit na třídní výlety nebo lyžařské výcviky. »Považuji to za absurdní,« uvedl.

»Máte svým způsobem pravdu, ale o tom je právě ta povinnost očkování. My vlastně jedním dechem říkáme - když rodiče se nerozhodnou, tak jak stát má vymáhat tu povinnost,« reagovala místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová. Za absurdní považuje v této otázce současnou legislativu. »Tak jak je dnešní platná legislativa postavena, tak de facto mluví nesmyslně a protichůdně,« dodala poslankyně.

Místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová.

Cesta správným směrem

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové, která patří k velkým zastáncům povinného očkování, je návrh na odškodnění při újmě po povinném očkování dětí cesta správným směrem. »Jako každý léčivý přípravek může mít i vakcína různé nežádoucí účinky,« řekla před časem našemu listu. Připomněla, že zákon o odškodnění dnes v různých formách funguje v 19 zemích světa. »Je dobře, že se k těmto zemím konečně připojí i Česká republika,« dodala stínová ministryně.

Maximální výši odškodnění návrh zákona nestanoví. Ministerstvo chce postupovat podle občanského zákoníku a podrobnosti stanovit vyhláškou. Předpokládá, že celková výše náhrad nepřesáhne 100 milionů korun ročně. Odškodnění by se podle odborníků mohlo týkat méně než deseti případů ročně. Podmínkou odškodnění bude žádost podaná ministerstvu do tří let od doby, kdy újma vznikla. Neúspěšní žadatelé by se mohli obrátit na soudy do čtyř let.

V ČR jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem, včetně nepovinných vakcín je to ročně milion dávek. Povinnost vysvětluje ministerstvo ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou v případě vysoké proočkovanosti chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. Roste ale počet rodičů, kteří děti očkovat nenechávají nebo ho odkládají do vyššího věku, protože je považují za nebezpečné. Závažné nežádoucí účinky ale podle odborníků nejsou prokázány, za povinné očkování se v debatě jednoznačně stavěli také poslanci z řad lékařů.

O podobě navrhovaného zákona bude dolní komora hlasovat nejdřív v listopadu.

(jad, ku)