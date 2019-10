Ilustrační FOTO - Pixabay

Podmínky provozování taxislužby by se měly zjednodušit

Před závěrečným schvalováním ve Sněmovně je vládní novela zákona o silniční dopravě, která zjednodušuje pravidla taxislužby ve prospěch alternativních přepravců. Poslanci k předloze, proti níž protestovalo Sdružení českých taxikářů, navrhli řadu úprav.

Novela počítá s tím, že vozidla taxislužeb už nebudou muset mít povinně taxametr, ale postačí mobilní aplikace. Budou muset být vybaveny evidenční nálepkou, nikoli střešní svítilnou. Taxikáři navíc nebudou muset podstupovat zkoušky z místopisu. Obce nebudou moci nařizovat barvu a velikost vozů.

Podle člena hospodářského výboru Lea Luzara (KSČM) jde o dlouho diskutovaný problém, který se týká především hlavního města Prahy. »Musíme si přiznat, že dlouho neřešený problém okrádání cestujících taxislužby je všeobecně známý, šlo to dokonce tak daleko, že v zahraničí se objevovaly inzeráty, které varovaly před pražskými taxikáři. Zákonodárce proto navrhl změnu zákona a zároveň reflektoval moderní systémy evidence, to znamená mobilní aplikace, které jsou schopny provozovat taxislužbu a zabezpečit všechny potřebné údaje, které stát potřebuje, aby mohl evidovat a vybírat daně z této činnosti,« řekl poslanec našemu listu. Zdůraznil, že aplikace jsou postaveny na principu, že klient už při nástupu do vozidla ví, kolik za službu zaplatí. »Zákon tedy umožní používání aplikací ve prospěch cestujících,« dodal Luzar.

Člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM).

Na jednu věc se však v předloze podle něj zapomnělo, a to je otázka speciální přepravy vozidel, tzv. alkohol taxi. Jde o službu, kdy si občan po požití alkoholu zavolá profesionálního řidiče taxislužby, který přijede a jeho vlastním vozem ho odveze domů. Luzar proto předložil pozměňující návrh, který tuto problematiku řeší a umožňuje i nadále tuto službu nabízet. »Jde mi o to, aby takzvaný alkohol taxi mohl fungovat i nadále, to znamená, aby mohla být taxislužba provozována i osobním vozidlem přepravovaného člověka,« vysvětlil poslanec.

Úpravy normy navrhli i další poslanci. Jakub Michálek (Piráti) by chtěl registrační povinnost pro alternativní přepravce, kteří najezdí více než deset hodin za dva týdny. Cizinci, kteří chtějí být taxikáři, by podle něj měli obci doložit pracovní povolení a výpis z rejstříku trestů. Nyní podle Michálka »neexistuje žádná regulace, taxikářem může být kdekdo«.

Martin Kolovratník (ANO) navrhl podle požadavku Sdružení dopravních podniků, aby revizoři nově směli žádat po nezletilých černých pasažérech kvůli pokutě kontaktní údaje jejich zákonných zástupců, tedy jméno, datum narození a adresu.

Větší konkurence, lepší služby

Novela by podle vlády i opozice mohla vést k levnějším cenám taxislužby. Dotkne se desetitisíců řidičů. Jen v Praze podle údajů magistrátu působí 9800 taxikářů, dalších skoro 3000 šoférů jezdí pro alternativní přepravce Uber a Bolt (dříve Taxify).

Hlavní změnou je zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla. Auta taxislužeb tak už nebudou muset mít taxametry, místo nich by mohly využívat mobilní aplikace. Místo povinné střešní svítilny s nápisem TAXI budou muset být nově všechny taxíky označeny evidenční nálepkou, kterou bude vydávat místní dopravní úřad za zhruba 500 korun. Platilo by to ale pouze pro taxikáře, jejichž služby si zákazníci budou objednávat elektronicky. Střešní svítilnu tak budou nadále mít vozy taxi, které si lidé zastaví na ulici.

Omezit by se měla také pravomoc obcí stanovit jako podmínku znalost místopisu nebo absolvování zkoušky obsluhy taxametru. Města už také nebudou smět stanovovat povinné náležitosti aut, například barvu karoserie nebo minimální rozměry vozidla. Úřady budou dále zodpovědné za evidenci a povolování taxislužeb a vydávání licencí pro řidiče.

Novela počítá s odpovědností provozovatelů taxislužby, včetně zprostředkovatelů, za to, že služby budou poskytovat pouze řidiči s oprávněním. To se dotkne především alternativních přepravců, kteří budou ručit za to, že služby poskytuje řidič se všemi potřebnými doklady.

Podle taxikářů nová pravidla pro provoz taxislužeb povedou k zahlcení měst komerčními auty a ke snížení bezpečnosti cestujících. Nelíbí se jim zejména omezení některých pravomocí měst při regulaci služeb. Zástupci alternativních přepravců a jejich řidičů návrh naopak vítají. Přispěje podle nich k větší konkurenci a lepším službám.

(jad, ku)