Poslanci se sejdou příští pátek na mimořádné schůzi

Mimořádná schůze Sněmovny ke schvalování vládního daňového balíčku i zvýšení rodičovského příspěvku začne v pátek 25. října ráno. Jednání svolal místopředseda dolní komory Vojtěch Filip (KSČM) z podnětu skupiny poslanců ANO, ČSSD a KSČM.

Poslanci se ke schvalování daňových změn, které zahrnují zejména zvýšení spotřební daně z lihu a tabákových výrobků a s nimiž počítá i návrh státního rozpočtu na příští rok, kvůli obstrukčnímu chování části pravicové opozice vůbec nedostali. Zejména zástupci ODS, TOP 09, ale i STAN a KDU-ČSL se střídali v návrzích na změnu programu říjnové schůze včetně obšírného odůvodnění svých požadavků. Na to má zákonodárce vždy pět minut. S tím si vystačili skoro na celý jednací den, hlasování o programu ukončili ve 13 hodin a 16 minut (schůze začala v devět ráno)! Čas vyhrazený pro schvalování zákonů končí ve dvě odpoledne a ve stejnou dobu obvykle končí i páteční jednání Sněmovny. Teprve pak začalo třetí čtení vládní předlohy.

»Nástroje, které část pravicové opozice využívá, jsou ‚legitimní‘, KSČM je také používala, když jsme třeba bránili restitucím nebo daňovým balíčkům ODS,« reagoval pro náš list místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. »Pravicová opozice – ODS, TOP 09, STAN, do určité míry i KDU-ČSL - se snaží volit ve vztahu k občanům výrazně sociální rétoriku, na druhou stranu se chovají pragmaticky konzervativně, takže pokud bychom měli řešit otázku třeba daní a věcně přesměrování těchto peněz do určitých sociálních programů z hlediska navýšení mezd a platů především, tak tomu brání,« zdůraznil. Dodal, že je třeba, aby si společnost, která žije v očekávání, že se budou zvyšovat starobní důchody, porostou platy zaměstnanců ve veřejné správě, dostojí se i řadě sociálních a vzdělávacích projektů, uvědomila, že tomu ve skutečnosti pravicová opozice svým chováním brání.

Místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

»Opozice už signalizovala, že nedá svou kůži zadarmo, takže to bude náročné projednávání, ale nakonec podle mě daňový balíček schválen bude. Je snaha a ambice, aby prošel Sněmovnou co nejdříve, protože očekáváme, že Senát ho Sněmovně vrátí, a je potřeba, aby legislativní proces byl ukončen do konce roku tak, aby jeho platnost, která v tomto zákoně je uvedena, byla dodržena,« prohlásila pro Haló noviny předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá. Dodejme, že zákon má být účinný k 1. 1. 2020.

Předseda ODS Petr Fiala ve vystoupení v bloku změn programu schůze uvedl, že daňový balíček vysává peníze daňových poplatníků, aby kabinet zalátal díry v rozpočtu, což považuje za nepřijatelné.

Pravicová opozice chce vládu zahnat do kouta

Celý daňový balíček není důležitý pro státní rozpočet 2020, ale především pro rok 2021, a Sněmovna schvaluje také střednědobé výhledy na další léta. A pro ta už je velmi důležitý. Pravicová opozice projednávání brání. »Mám trochu pocit, že pravicová opozice teď dává všechny možné návrhy tak, aby dotlačila vládu k tomu, že na to nemá prostředky. Na jednu stranu má tendence snižovat všechny daně, což by byl výpadek do příjmové stránky, na druhou stranu je velmi sociální a dává návrhy, které evidentně rozpočet v tuto chvíli nemůže celkově pojmout. Takže chtějí snižovat příjmy a zvýšit výdaje. To je jejich taktika, jak zahnat vládu do kouta, a tím samozřejmě i nás a ČSSD. Protože některé jejich návrhy ze sociální oblasti bychom třeba i rádi viděli, ale rozpočet by je prostě neutáhl. A tento přístup se projevuje i k daňovému balíčku,« zdůraznila Vostrá.

Daňový balíček především zvyšuje spotřební daně z tabákových výrobků a z lihu. Vláda uvádí, že hlavním motivem je ochrana občanů před negativními účinky dopadů těchto látek. Opozice ale tvrdí, že vládě jde jen o zvyšování příjmů státního rozpočtu, protože jiné daně na oplátku nesnižuje. Balíček také zvyšuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí na 2000 korun z nynější tisícikoruny, mění zdanění hazardu a zdaňuje plyn pro vytápění v domovních kotelnách. Zřejmě nejspornějším bodem je však navrhované zdanění technických rezerv pojišťoven.

Koalice předpokládá, že mimořádná schůze by mohla pokračovat i v listopadu vždy ve středu a v pátek, dokud nebude daňový balíček a zvýšení rodičovské z nynějších 220 tisíc na 300 tisíc korun schváleno. Samotné schvalování balíčku bude znamenat rozhodování o pěti desítkách pozměňovacích návrhů, což představuje 50 hlasování. Některé navrhované úpravy se překrývají. Zvýšení rodičovské podporuje - na rozdíl od daňových změn - i opozice.

