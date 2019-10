Loučení s Karlem Gottem

Ptáte se, proč já, kterému příroda do vínku dala - mimo jiné - hudební hluch, píšu v souvislosti s úmrtím národního umělce zpěváka Karla Gotta? Tak jako mnohé jiné mě vytočila česká demožumpa (slovy klasika), spodní patro chvilkařů, pražské kavárny a příznivců Václava Havla. Tato individua zesnulého umělce hned po jeho smrti hrubě napadla.

Byl to prý prachsprostý kolaborant s komunistickým režimem, nepodepsal Chartu a naopak podepsal Antichartu, žil si jako v bavlnce atd. Mám za to, že Karel Gott poctivě pracoval, a hlavně nádherně zpíval po šedesát let. Poctivě pracoval na rozvíjení svého talentu. Nelitoval na to sil ani peněz. Po půl století, za komunistů i za demokracie, se mu nikdo nevyrovnal. Mnohonásobný zlatý slavík. Jeho krásný hlas nám bude chybět. Mistr nikoho nepomluvil, nikoho neurazil, nikoho neudal, naopak řadě lidí pomohl. Světe, div se, nic za to nechtěl, jen aby o tom nemluvili. To všechno a mnohé další demožumpa nepromíjí. Kádruje a udává po vzoru inkvizice. To by tak bylo, aby na kohokoliv něco nenašla! Že jsou ta obvinění směšná? Prý nevadí! Je třeba nemilosrdně bít každého, kdo nevyznává jejich zvrácené, údajně evropské (pa)hodnoty. Více či méně tupit a bít na deset milionů českých občanů.

Jan ZEMAN