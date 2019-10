Skutečně »demokratičtí« spojenci

Není tomu dávno, co jsme slýchali, že proti prezidentu Asadovi, diktátorovi v Sýrii, stojí skutečně »demokratická opozice«, které musíme, my Evropané, držet palce. Ta prý chce zavést právo v zemi, kde namísto demokracie vládne diktát. Když se Rusové připojili k Asadovi, naše média je kritizovala. Pamatuji, jak jsem z České televize slyšel, že »tam (tedy v Sýrii), nemají Rusové co dělat«, a dokonce, že jejich vstup do Sýrie bude znamenat příliv dalších migrantů. V této souvislosti ani slovo o tom, že na severu země byli Američané, kteří s Kurdy spolupracovali, a že s jejich pomocí se podařilo zlikvidovat na tomto území tzv. Islámský stát.

Jde mně však o »demokraty« z tzv. syrské opozice, kteří se pokusili ovládnout zemi. Nástupem Ruska se situace změnila. Tzv. demokratická opozice byla z většiny země vytlačena. Padl i Islámský stát.

Nyní nastala nová situace. Útok turecké armády tolerovaný Spojenými státy ukázal nejen věrolomnost prezidenta Trumpa, ale odhalil »nedemokratičnost« právě tzv. demokratické syrské opozice. To, co si vojáci těchto sil, které někdy bývají v médiích nazývány jako »Syrská lidová armáda« - všimněte si, už ne »demokratická« - dovolují, je úděsné. Jeden z takových otřesných záznamů sami zveřejnili na sociálních sítích. Rychle se rozšířil po celém světě.

Připomeňme si, oč v tomto případě šlo. Vozidlo s kurdskou pětatřicetiletou političkou Hevrin Chalafovou, známou svou obranou práv žen a svobody, která jela z města Rakká do Kámišlí na kurdském území, dostihli vojáci »demokratické« protiasadovské opozice, kteří bojují po boku Turků. Vytáhli ji z vozu, znásilnili, ukamenovali a pak se »hrdinně« snad ještě nad umírající ženou fotografovali. Jeden z nich nám dokonce zanechal svůj hlas na videu, jímž se chlubil světu. Prý to je jen »prase«, tedy nečistý tvor. Snad poté mrtvole dokonce uřízli hlavu. Tak drasticky, jak to popisuji, to většina médií ani nezveřejnila. Ta »demokratická« média nemohla přece popsat praktiky protiasadovců. Ti totiž, podle dalších videí, vraždí často a možná stejně.

Ptáte se asi na poučení. Žádné nemám. Snad jen nevěřit lžím, kterými nás zásobují oficiální média. Nakonec se vždy ukáže, že lhala a lhala. V zájmu těch, kteří svými majetky vládnou světu a vlád, jež plní jejich příkazy. Bohužel i my tím, že jsme členy paktu, jehož jeden člen si dovolil uskutečnit vpád do země svého souseda a neváhá při tom využít i fanatické vrahy, se na tom podílíme. Bez ohledu na to, že sami se »mise« neúčastníme, mise, jíž umožnil nejpřednější člen Aliance tím, že se stáhl z území, které obratem bylo napadeno, že vydal napospas svého spojence v boji »za pořádek« v této části světa, tedy Kurdy, jsme toho účastníky. A to přesto, že sami vpád a to, co se děje na jihovýchodě Turecka, odsuzujeme.

A ještě jedno poučení: Na to, že ten, který je nám mainstreamovými médii účelově vnucován jako »demokratický«, bychom si vždycky měli dát pozor, protože název ještě neznamená demokratické myšlení a jednání. To je totiž úplně příkladná fake news, tedy lživá zpráva.

Jaroslav KOJZAR