Třicet let v dopravě České republiky (3)

Devastace

silniční dopravou

Krátce po druhé světové válce byla silniční doprava v Československu stále ještě popelkou, byť počet mrtvých při na silnici do 24 hodin od nehody již v roce 1947 činil 484 osob. Silnice přitom neznaly asfaltový povrch, jen několik set kilometrů jich mělo dlažbu. Jinak na nich bylo za sucha tuze prašno. Jezdilo se po nich velmi pomalu. V letech 1948-70 se podařilo přivést asfaltovou silnici i do té poslední vesnice a tím omezit dopravní izolaci venkova. Do každé vsi začal jezdit alespoň v pracovní dny autobus, pokud nebyl vlak. Jízdné bylo nízké, osobní auta drahá. Pohonné hmoty byly až do roku 1974 velmi levné, poté zdražovaly v důsledku zvyšování cen ropy. Výstavba silnic a později i dálnic přinášela rostoucí množství aut a s nimi četná negativa: nehody, exhalace, hluk, dělící efekt silnic a zvláště pak dálnic, přizpůsobování obcí a měst potřebám silniční dopravy na úkor jejich obyvatelnosti, ale také odvádění silniční dopravy z měst výstavbou obchvatů.

Z hlediska nehod byla nejhorší 60. léta, kdy množství řidičů nováčků představovalo zvýšenou nehodovost. Nehodám svědčila i chybná interpretace politického uvolnění. V roce 1969 v Československu na silnicích při nehodách zemřelo rekordních 2504 osob do 24 hodin od nehody. V letech 1955-89 v průměru ročně na silnicích při nehodách v Československu zemřelo 1641 osob do 24 hodin, v Česku 1117 osob.

Po vybudování základní sítě silnic 1. třídy se v 2. polovině 60. let přistoupilo k výstavbě dálnic a jim podobných rychlostních silnic (dál dálnice). V letech 1970-90 se dálnice v Československu stavěly průměrným tempem 40,5 km/rok, v Česku 26,8 km/rok. Velkým excesem silniční dopravy se stala výstavba Severojižní magistrály v Praze a zahájení výstavby Strahovského tunelu v Praze.

Po roce 1989

Státní převrat v listopadu 1989 přinesl zásadní rozhodnutí, že na místo železniční dopravy se stane silniční doprava základem dopravy v ČR. V rozporu s tím se podstatně omezila údržba a opravy silnic i dálnic, takže se jejich technický stav zhoršoval, o negativním vlivu tolerance množství přetížených nákladních aut nemluvě. Nejvíc tím byl poškozován venkov. Ač v roce 1989 nebyl v údržbě a v opravách silnic a dálnic významnější dluh, v letech 2005-10 už experti uváděli jejich zanedbanost v ČR úhrnně ve výši 800 miliard korun. Mnoho silnic včetně nejstarší dálnice D1 mezi Prahou a Brnem získalo nelichotivé označení »tankodrom«.

Počet osobních aut v ČR se v letech 1989-2018 zvýšil z 2,3 milionu na 5,7 mil. Počet nákladních aut včetně dodávek vzrostl ze 153 na 706 tisíc. Zvýšil se i jejich proběh. Výsledkem byly četné dopravní zácpy, zvláště pak ve velkých městech a na hlavních silničních tazích za dopravních špiček. Další zácpy vytvářelo množství dopravních nehod. Problém byl, že část nové silniční dopravy vznikala v důsledku nekomplexní výstavby (na místo výstavby komplexních sídlišť probíhala jen výstavba bytů bez občanského vybavení, z kterých se musí dojíždět prakticky pro všechno), u další části šlo o zbytečný přesun z šetrné dopravy železniční a také kvůli omezování dopravy linkovými autobusy v důsledku špatné dopravní politiky ČR. K většímu budování integrovaných dopravních systémů se přistoupilo až po roce 2000. Stále však místy chybí.

Hlavní rozvojovou prioritou dopravní infrastruktury ČR se nestaly velice potřebné silniční obchvaty měst na hlavních tazích, ale mohutná výstavba dálnic, prakticky za jakoukoliv cenu. Provázelo ji zápolení o trasy, nezákonnosti i skandály, prodražování a v úhrnu nižší tempo výstavby proti socialismu. V letech 1990-2018 přibývalo v ČR v průměru 23,6 kilometrů dálnic za rok.

Prosazování vnějšího okruhu Prahy přes městskou část Praha Suchdol trvá již 28 let a prý bude pokračovat ještě hodně dlouho. Jinou trasu pražští politici nepřipouští. Došlo i ke znásilňování zákonů fyziky, viz nahrazování kvalitních stavebních materiálů nepoddajnou škvárou na Ostravsku (ve výsledku vlnitá dálnice D47) či lámání velkých sesuvných území v Českém středohoří až do neslavného mohutného sesuvu asi půl miliónů kubíků hornin na rozestavěné těleso dálnice v červnu 2013, jež ke zpoždění její výstavby o 12 let přidalo další tři roky.

Na stavbách předimenzovaných a často špatně trasovaných dálnic bylo, je a má být proinvestováno navíc téměř 300 mld. Kč, aniž by za to byl někdo hnán k odpovědnosti.

Zhoršení bezpečnosti

Došlo také k vážnému zhoršení bezpečnosti na silnicích. Léta 1990-2003 byla velice krvavá. V roce 1994 na silnicích ČR zemřelo 1636 osob do 30 dnů od nehody. Připomínalo to začátečnická a časem i uvolněná 60. léta, jen za tím místo nezkušenosti řidičů stála hrubá nekázeň řady z nich, podpořená podstatně větším počtem koní pod kapotou. Poté se podařilo počty mrtvých na silnicích snižovat až na absolutní minimum 577 v roce 2017, leč i to je moc. V průměru v letech 1990-2018 zemřelo do 30 dnů od nehody za rok na silnicích ČR 1203 osob, přičemž 1085 osob zemřelo do 24 hodin od nehody.

Tvrzení, že za to množství mrtvých a řádově víc zraněných na silnicích může špatný technický stav silnic a prudký růst silniční dopravy, je mimo realitu. Vždy rozhodovala nekázeň části účastníků silničního provozu. Příčinou poloviny mrtvých na silnicích je dlouhodobě nepřiměřená rychlost a její deriváty. Na špatný technický stav vozidel a silnic připadá jen jedno až dvě procenta obětí.

Emise a další

negativní efekty

Prakticky nelze porovnat vývoj emisí ze silniční dopravy, protože po nedávné korekci dat v Ročence dopravy 2018 máme »jen« čtyři metodologicky neporovnatelné časové řady emisí – 80. léta, 90. léta, léta 2000-09 a 2010-18. Nová auta splňují stále přísnější emisní limity, ale aut přibývá, jejich proběh roste a jak to chodí, nám názorně ukázala nedávná velká emisní aféra automobilky Volkswagen včetně její dcery Škody Mladá Boleslav. Ještě před rokem se legálně inzerovala služba nezákonného vymontovávání filtrů částic z dieselových motorů aut s následkem tisícinásobného zvýšení emisí toxických tuhých částic proti provozu motoru s filtrem.

Podobně nejsou věrohodné podklady o rozsahu hlukové zátěže obyvatel ze silniční dopravy. Jisté je jen to, že zejména ve velkých městech a při hlavních silnicích je životní prostředí v důsledku intenzivní silniční dopravy velice tíživé.

Je nutno zahrnout i rozsáhlé zábory půdy pro potřeby silniční dopravy, těžké dělící efekty, zvláště dálnic, následky solení silnic proti sněhu, zabíjení zvířat a ptáků auty, příspěvek osobních aut k nemoci zvaná lenora a k její sestře – nadváze a otylosti atd.

Sázka na přednostní rozvoj silniční dopravy po roce 1989 sice přispěla k růstu hrubého domácího produktu a zaměstnanosti, ale vcelku byla neefektivní. Přinesla rozsáhlé škody na životním prostředí, veřejném zdraví a územní struktuře sídel, byť se velmi často uvádí opak.

Konjunktura letecké dopravy

Němečtí nacisté zničili leteckou dopravu meziválečného Československa, takže ta se musela v případě letadel obnovovat z nuly. Osobní letecká doprava se po roce 1945 rychle rozvíjela. Přepravní výkony v letech 1948-89 z velmi nízkého základu zvýšila asi 48krát. Přesto proti západním státům a Sovětskému svazu šlo jen o středně rychlý rozvoj. Nákladní letecká doprava měla pouze doplňkový charakter.

Vykazované přepravní výkony letecké dopravy jsou výkony subjektů registrovaných na území Československa, resp. ČR, nevážou se na naše území. Mají tudíž omezenou vypovídací schopnost.

Ožehavou otázkou byla bezpečnost. Pád letadla mívá fatální následky. Ani československá letecká doprava nezůstala ušetřena řady tragických nehod, počínaje tragickou smrtí spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika při letecké nehodě v Ivance u Bratislavy 4. května 1919. Ke cti pracovníků letecké dopravy patří, že počínaje rokem 1977 nespadlo ani jedno dopravní letadlo a dopravní (nikoliv všeobecné) letectví se stalo nejbezpečnějším druhem dopravy.

Mezinárodní veřejná letecká doprava byla zásadně zvýhodněna osvobozením od placení daně z obratu (dnes od daně z přidané hodnoty a od spotřební daně, v případě spotřební daně jde o osvobození i charterových letů), a to podle kontroverzní mezinárodní mnohostranné chicagské úmluvy z roku 1944. Vysoký podíl palivových nákladů v nákladech letecké dopravy způsobuje, že v roce 2010 by letenky u Air France (u ČSA lze předpokládat podobnou situaci) v případě zrušení těchto mezinárodních mnohostranných smluv a daňových osvobození byly dražší asi o polovinu.

Vnitrostátní letecká doprava se u nás rozvíjela pomalu a později spíše stagnovala. Po otevření dálnice Praha – Brno – Bratislava v roce 1980 padla letecká linka Praha – Brno. Vnitrostátní leteckou dopravu zásadně snížilo rozdělení Československa v roce 1992. Nedávno v důsledku tlaku zrychlujících se expresů skončila i letecká linka Praha – Ostrava. Tam, kde je auto, autobus či vlak za méně než 2,5 hodiny, není letecká doprava s to konkurovat časem. Asi dvě hodiny, které cestující ztrácí cestou na letiště a z letiště a na dvojí odbavení, leteckou dopravu na kratší vzdálenosti potápí.

Přepravní výkony osobní letecké dopravy se po krátkém propadu na začátku transformace u nás v letech 1989-2018 úhrnně zvýšily téměř pětkrát.

Letecká doprava je od počátku problematická nadměrným hlukem. Proto se letiště staví vesměs mimo města, což vyvolává nemalou návaznou dopravu. Obměnou leteckého parku se v 90. letech podařilo podstatně snížit měrnou spotřebu pohonných hmot a emise a také obtěžování obyvatel nadměrným hlukem. Přispělo k tomu i zrušení 12 z 16 vojenských letišť a přivedení vojenského letectva ČR do stavu, kdy téměř netrénuje.

Řada letišť s

polní kvalitou

Rozvoj letištní infrastruktury v ČR se po roce 1989 neobešel bez afér. Spekulace s pozemky na letišti v Praze Ruzyni přišly stát na tři miliardy korun. Zlé je prosazování výstavby nové přistávací dráhy letiště Praha Ruzyně asi o 1,5 km blíže k Praze s vážnými negativními dopady na veřejné zdraví. Stejného druhu je povolení rekonstruovat někdejší podnikové letiště na běžné veřejné letiště ve Vodochodech u Prahy, povolené navzdory rozsáhlým protestům obyvatel a samospráv širokého okolí. Pokusy přestavět bývalá vojenská letiště Milovice a Ralsko na nákladní Cargo (a vytvořit množství navazující silniční dopravy) se zatím naštěstí podařilo odvrátit. Letiště Praha Letňany se stalo za přispění kolonie syslů letištěm převážně muzejním.

Tristní je, že na letiště Praha Ruzyně a Brno Tuřany stále nejezdí osobní vlaky. Mohou za to místní samosprávy. Vlak od dubna 2015 jezdí jen na letiště Ostrava Mošnov.

Došlo k zásadní modernizaci a rozšíření některých letišť, v prvé řadě hlavního letiště Praha Ruzyně. Vykazovaných 91 dopravních letišť v ČR je ale faulem statistiky. Je tam snad každé okresní letiště, kvality nejčastěji »polní«, jež je sice potřebné pro zemědělské, lesnické, záchranářské a sportovní lety, ale s dopravním letectvím obvykle nesouvisí. ČR má reálně jen jedno letiště evropského významu – Prahu Ruzyně. Letiště Ostrava Mošnov a Brno Tuřany má regionální význam (aglomerace 500 000 až jeden milión obyvatel). Ostatní letiště se horko těžko drží. Investice do jejich rozvoje jsou značně rizikové. Konjuktura může rychle skončit. Letištím v Přerově Bochově, Českých Budějovicích, Pardubicích a Praze Kbelích pomáhá civilně vojenský provoz. Letiště v Karlových Varech a Mariánských Lázních se drží díky lázeňství.

Ropo, plyno

a teplovody

Ropovod Družba, který od roku 1962 dopravuje ropu ze Sovětského svazu, dnes z Ruska do Československa, nyní Česka, zásadně odlehčil železniční dopravě. V lednu 1996 k němu přibyl ropovod Ingolstadt (IKL), dopravující k nám ropu od Středozemního moře. Diverzifikace zdrojů klíčových surovin je na místě. Pokles objemu dovážené ropy úzce souvisí s rostoucím dovozem pohonných hmot do ČR.

Plynovod Bratrství z tehdejšího Sovětského svazu, dnes Ruska, k nám od roku 1967 přivádí rozhodující část spotřeby zemního plynu. Plynovod OKAL napojil ČR v roce 2012 na německé tranzitní plynovody. Koncepce vodní dopravy ČR, počítající s dopravou zkapalněného zemního plynu říčními tankery, je vůči jeho dopravě plynovody zjevně nekonkurenceschopná.

Československo vybudovalo rozsáhlou síť dodávek tepla pomocí parovodů a horkovodů. Její rozsah po roce 1989 spíše stagnuje v důsledku diletantsky prováděné transformace ekonomiky a její nadměrné liberalizace. V říjnu 1995 se podařilo se čtyřletým zpožděním zprovoznit od roku 1987 stavěný horkovod z Elektrárny Mělník do Prahy. Na využití čeká zejména teplo z jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Úspěchem je, že výstavba horkovodu z Temelína do Českých Budějovic (se zpožděním 17 let) v roce 2019 konečně začala. Nemá ale nahradit celou výrobu tepla v Teplárně České Budějovice.

Místní cesty

Délka místních cest údajně dlouhodobě mírně roste (57 200 km v roce 1993, 69 270 km v roce 1994, 74 919 km po roce 2006), ale evidence není věrohodná. Problém je, že nejedna vyasfaltovaná místní cesta po pádu socialismu pro hrubě zanedbanou údržbu ztrácí asfaltový povrch. Délka tzv. cyklotras se zvýšila z 0 km v roce 1989 na 37 023 km v roce 2017, leč asi 60 % z nich vede po silnicích s běžným automobilovým provozem, takže s pomocí cyklistům příliš nesouvisí. Skutečných cyklostezek bylo v ČR v roce 2010 údajně 1593 km.

Délka turisticky značených cest se měla v letech 1992 – 2017 zvýšit z 37 000 km na 42 000 km, leč 25–50 % jich je vedeno po silnicích s automobilovým provozem, takže pro pěší turistiku nejsou příliš vhodné. Jen tu a tam se daří překládat turisticky značené cesty z tras zabraných silničním provozem na blízké lesní a polní cesty, průseky v lesích apod. Ohledy vůči pěším kapitáni dopravy neznají. Přitom i na zjevně nedostatečných stezkách pro pěší lidi šikanují divocí cyklisté, jezdci na prknech, na koních, na koloběžkách atd. Státní správa a samospráva na tyto a podobné problémy téměř nereaguje.

Jan ZEMAN

ILUSTRAČNÍ FOTO – Haló noviny/Jiří ZIKMUND, a380.cz