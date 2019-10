EU po volbách s Kateřinou Konečnou

Na téma Evropská unie po eurovolbách uspořádala komise ideově-výchovné práce při Městském výboru KSČM v Brně pro zájemce tradiční Diskusní čtvrtek s místopředsedkyní ÚV KSČM, europoslankyní Kateřinou Konečnou a též s poslankyní Parlamentu ČR Marií Pěnčíkovou.

Poslankyně Evropského parlamentu, který dostal 450 nových členů a nové vedení, Konečná začala štafetu svých povolebních besed s občany v krajích ČR. Evropská komise se bude volit v listopadu.

V Brně poznamenala, že dosavadní bezpečnostní rizika v Evropě a na Blízkém východě těžkopádné orgány EU neřeší, nevědí si s nimi rady. Nemají účinné mocenské páky na spravení situace v Sýrii ani v Turecku. Za zoufale nicotné opatření označila zavedení embarga na vývoz zbraní do Turecka v době, kdy Turci zaútočili na cizí území v rozporu s mezinárodním právem a v Sýrii páchají genocidu Kurdů. Podle Konečné skutečně účinnou blokádou tureckého agresora, který fanaticky nenávidí Kurdy, by bylo jedině zastavení všech finančních operací mezi EU a Tureckem. EU ale neumí tyto problémy řešit a je loutkou v rukách světových oligarchů v USA. Turci si nechtějí USA příliš znepřátelit, protože strategické vojenské základny US Army na tureckém území by Spojeným státům velmi chyběly. V debatě s posluchači Kateřina Konečná též potvrdila, že trvá na zavedení tzv. irské pojistky po odchodu Velké Británie z EU. To proto, aby nebylo obnoveno masové krveprolévání mezi tamními protestanty a katolíky.

Putovní výstava v Brně

Na přetřes se dostala v Brně i tuzemská politika. Například na náměstí Svobody začala putovní panelová výstava »o hrůzách komunistického režimu«. Předseda brněnských komunistů Martin Říha informoval, že požádal brněnský magistrát o možnost uspořádat v Křížové chodbě radnice výstavu k historii českého pohraničí a současným aktivitám Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Neuspěl, protože na radnici k tomu není politická vůle. Ve společnosti se vytvořila nenávist vůči socialismu. Podle Konečné i poslankyně Marie Pěnčíkové komunisté mají za úkol ukazovat lidem to, co se v době socialismu skutečně dělo a co pozitivního se pro lidi udělalo. Tedy jak před třiceti a více lety nebyli bezdomovci, každý měl práci, zdarma využíval lékařské a zdravotnické služby, vzdělání bylo bezplatné. Masově se stavěly levné byty. Dnes, podle oficiálních údajů, je například 60 procent komunikací v Brně za hranicí životnosti. Na komunisty se to už nedá svést, protože životnost komunikace je 30 let.

Konečná zdůraznila, že ve vztahu k volbám mají komunisté velký dluh. Nenaučili se svoje myšlenky v kapitalismu na veřejnosti prodávat! A to na sociálních sítích jednoduchým, úderným způsobem, jakým jsou dnes lidé zvyklí přijímat informace. Nikoliv překonanou snahou lidi poučovat a vzdělávat třeba šestistránkovými tiskovinami, které dnes nikdo nečte, uvedla europoslankyně.

(vž)