Zasedací místnost v Paláci národů v Ženevě. FOTO - wikimedia commons

Venezuela v Radě OSN pro lidská práva

Valné shromáždění OSN ve čtvrtečním tajném hlasování zvolilo Venezuelu do Rady OSN pro lidská práva (HRC). Prezident Venezuely Nicolás Maduro Moros to označil za vítězství. Proti nástupu Venezuely do 47členného sboru se naopak ozvala Washingtonem financovaná a řízená venezuelská opozice, řada nevládních organizací i některé členské země, podle nichž Madurův režim lidská práva dlouhodobě a systematicky porušuje.

»Vítězství v OSN! Se 105 souhlasnými hlasy vstupuje Venezuela do Rady pro lidská práva Spojených národů jako svobodná a suverénní země,« uvedl na Twitteru Maduro. Podle analytiků je to pro něj diplomatický úspěch, který prezident nepochybně využije ve snaze smazat image »zavrhnutého vůdce« (jak píše ČTK). Ještě více tak může zamrznout nynější politická situace ve Venezuele, kde začátkem roku mnozí věřili ve změnu režimu, když lídra opozice Juana Guaidóa uznalo za prozatímního prezidenta přes 50 zemí světa, včetně USA nebo ČR. Podle mnohých analytiků a odborníků na oblast Latinské Ameriky ale právě Washington nemá zatím zájem na změně režimu v Caracasu, už proto, že Trump může v nadcházející prezidentské volební kampani na příkladu Venezuely argumentovat neschopností socialismu v boji proti demokratům a jejich v mnoha oblastech socializujícímu programu.

Spojené státy nicméně zároveň vloni v červnu Radu pro lidská práva opustily. HRC je podle nich pokrytecká, protože je zaměřená proti Izraeli. Že právě izraelský režim porušuje lidská práva víc než kterýkoli jiný, Trumpově administrativě nevadí, naopak.

Podle serveru BBC Mundo pomohly Venezuele k získání křesla v radě pro lidská práva státy sdružené v organizaci Hnutí nezúčastněných zemí, jimž od roku 2016 předsedá Maduro. Většinu v této organizaci se 120 členy tvoří asijské a africké země. Velká část zemí Latinské Ameriky Madurův režim veřejně odsuzuje. Kostarika se pokusila zachránit situaci vlastní kandidaturou na poslední chvíli, získala ale jen 96 hlasů.

Další z křesel pro státy Latinské Ameriky v HRC obsadí Brazílie. I její zvolení vyvolalo kritiku některých nevládních organizací, protože brazilský ultrapravicový prezident Jair Bolsonaro lidská práva nehájí, ba naopak. Veřejně se hlásí k vojenským diktaturám minulosti, včetně té krvavé pinochetovské v Chile.

HRC sídlí v Ženevě a pravidelně hodnotí stav lidských práv ve všech členských státech OSN. Založena byla v roce 2006 jako náhrada za komisi, která byla zdiskreditovaná kvůli špatné pověsti některých jejích členů. Krátce po svém ustavení však HRC začala čelit obdobné kritice.

(rom)