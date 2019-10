Ilustrační FOTO - Pixabay

Snížili věk odchodu do důchodu

Chorvatský parlament schválil změny v penzijním systému, včetně snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let. Stalo se tak po protestech odborů, které se vzbouřily proti předchozímu zvýšení na 67 let, uvedla agentura Reuters.

Chorvatsko se podobně jako mnoho dalších evropských zemí potýká se stárnutím populace. Vloni v prosinci proto parlament schválil vládní návrh, aby muži a ženy shodně odcházeli do penze v 67 letech už od roku 2033, i když se původně plánovalo, že se tak stane až od roku 2038. Zákonodárci také seškrtali penze v případě předčasného odchodu do důchodu.

Tento krok, který měl zachovat udržitelnost penzijního systému, ocenily ratingové agentury a bohužel i Evropská komise.

Tři největší odborové svazy ale shromáždily více než 700 000 podpisů potřebných k vyhlášení referenda o penzijním věku. Vláda se podle ČTK rozhodla ustoupit, než aby musela podstoupit hlasování.

