Ilustrační FOTO - Haló noviny

Peníze z pojištění by měla rozdělovat vláda

Peníze z veřejného zdravotního pojištění by podle organizací sdružených do Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví měla rozdělovat vláda, nikoliv ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

Zástupci odborů, lékařů a dalších organizací ze štábu to řekli po jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) o úhradách péče na rok 2020. Příští rok půjde na péči zhruba 350 miliard korun, meziročně o 35 miliard víc.

»Příští rok to bude nejspíš ještě více peněz, takže by se měly rozdělovat nařízením vlád, nikoliv jen vyhláškou ministerstva. Letos do těch jednání stejně vstoupil premiér,« uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s odbory a následně zdravotními pojišťovnami slíbil dát na zdravotnictví dalších šest miliard korun navíc.

Ty se podle ministra rozdělí nad rámec úhradové vyhlášky, která částku dělí mezi jednotlivé oblasti péče. Pojišťovny z ní podpoří poskytovatele, kteří to podle nich potřebují. »Půjde například o regionální nemocnice jako je Rumburk, Jeseník nebo Šumperk, které zajišťují v odlehlých oblastech nezbytnou péči,« řekl ministr.

»Úhradová vyhláška je pouze základní dokument, který řeší problémy plošně. Problémy českého zdravotnictví ale musíme řešit cíleně, například cíleně podpořit konkrétní nemocnice v příhraničí. To v úhradové vyhlášce nikdy nejsme schopni takto definovat,« uvedl ministr s tím, že právě tam půjdou peníze ze šesti miliard. Podle Žitníkové je ale možné navýšit těmto nemocnicím v rámci úhradové vyhlášky základní sazbu.

Krizovému štábu vadí, že peníze nebudou rozděleny mezi všechny v úhradové vyhlášce. »Chceme, aby bylo transparentně zveřejněno, kteří poskytovatelé peníze dostanou a kolik,« řekl po jednání prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle ministra budou informace už ve zdravotně pojistných plánech, tedy rozpočtech pojišťoven na příští rok, které schvaluje vláda. Peníze se rozdělí všem segmentům péče, do nemocnic půjde asi polovina. Navíc se dohodlo navýšení pro domácí péči, dostane dalších 340 milionů korun. Dosud pro ně bylo navrhováno 2,5 miliardy korun, letos to bylo 2,2 miliardy.

Po jednáních poskytovatelů zdravotní péče s ministrem a premiérem minulý týden bylo schváleno navýšení ještě o dalších 4,9 miliardy korun, které má kompenzovat vládou schválený růst platů ve veřejné sféře. Pro všechny segmenty to bude nárůst asi o 1,5 procenta. Odbory a štáb požadovaly původně, aby se z rezerv zdravotních pojišťoven využilo příští rok až 25 miliard korun. Premiéra chtějí pozvat na jednání se zástupci zaměstnanců, aby mu tlumočili reálný stav práce v nemocnicích.

Ministr to odmítal s tím, že rezervy budou potřeba při zhoršení ekonomiky. »Z nadvýběru pojistného použijeme asi 17 miliard, z rezerv půjde sedm. Příští rok to udržitelné je, systém bude stále přebytkový. O dalších letech začneme jednat,« dodal ministr s tím, že je třeba vyřešit platby za státní pojištěnce.

(cik)