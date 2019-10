V porotě soutěže Miss a Mistr Charme

Jiří Adamec: Největší kravina je očekávat vděk

Jiří Adamec patří mezi největší československé a české režisérské osobnosti. Seriály a filmy Sanitka, Rodáci, Bylo nás šest, Dlouhá míle, Pojišťovna štěstí, Cesty domů, Princové jsou na draka, stejně jako desítky pořadů od Českých slavíků přes Miss České republiky až po Ceny Thálie - to je jen zlomek úspěšných filmových a televizních »dětí« tatínka Adamce. Ne všech se pochopitelně mohl náš rozhovor, kvůli omezenému prostoru, dotknout, ale snad zaznělo to nejdůležitější. Evidentní je z následujících řádků především to, že Jiří Adamec má neodmyslitelné charisma i pevné názory na řadu, byť mírně kontroverzních, témat…

Na čem všem momentálně, pane režisére, pracujete?

Na ničem, jsem v důchodu. Pro současné televize jsem asi starý, i když zcela evidentně mám energie stejné množství jako před dvaceti lety… - ale asi je to jiný problém. V televizích se vyměnily týmy šéfů a nastaly v nich jiné priority.

Režíroval jste pořad Šestnáct růží pro Gotta, který vznikl jako jedna ze součástí slavných Silvestrů na TV Nova na přelomu století, také Mistrovy výroční koncerty, když mu bylo šedesát a sedmdesát let, České slavíky jste jako jejich režisér zásadně ovlivňoval po dobu snad dvaceti let atd., atd. Jak vzpomínáte na Karla Gotta, na tuto ojedinělou a jedinečnou hudební osobnost, která nás minulý týden na věky opustila?

Karel Gott nebyl pro tuto zemi pouhou hudební osobností s charakteristikami, které sám v otázce uvádíte. Karel Gott byl mnohem víc. Byl fenoménem, legendou, mezníkem i milníkem… Byl to v České republice jediný člověk, kterého znali naprosto všichni, a většinou ho doslova a do písmene milovali. Druhý takový člověk tady snad nikdy nebyl, není a myslím ani nebude.

Jiří Adamec s rodinou. Manželka Jana v současné době pracuje jako mluvčí úřadu vlády.

Když se podívám na vaši tvorbu, nemohu se nezeptat především na seriál Sanitka. Mně osobně se už odmalička líbil slavný díl s pádem letadla. Mohl byste říci nějaké detaily a na Sanitku zavzpomínat?

Á, Sanitka, to je téma na celý velký, samostatný rozhovor. Ale pokud chcete zavzpomínat na poslední díl s řešením letecké katastrofy pražské záchranné služby, budiž. Především si vzpomínám, v jak krkolomném časovém presu jsme celou tu monstrózní záchrannou akci realizovali. Vše okolo natáčení katastrofy letadla bylo realizováno za pouhé tři filmovací dny. Víc peněz, a tedy času na práci, nebylo… A navíc k takovému neštěstí neexistovaly žádné publikovatelné informace. Pár fotek, toť vše. Celá ta akce se musela zrodit a nakonec i zrodila v mé hlavě. Protože i informace ze scénáře od geniálního scénáristy Jiřího Hubače, vizi, jak vypadá scéna a co se na ni děje z hlediska činnosti záchranky při takové katastrofě, neexistovaly… A přesto ke mně přišel v pražské nemocnici IKEM lékař - bylo to při natáčení scén do jiného seriálu o desítky let později, Pojišťovny štěstí - a vyprávěl mi, jak jim na medicíně tuhle část Sanitky promítali jako modelovou ukázku, jak by měla záchranka takovou hromadnou katastrofu řešit. Dmul jsem si pýchou - jistě chápete…

Co soudíte o seriálu Sanitka 2? Jak byste přiblížil ony tahanice, kvůli kterým jste nakonec nerežíroval pokračování vy? Bylo to takové neurovnané, že člověk neví, co si o tom všem myslet…

Odpověděl jste si sám… Já se k tomuto tématu nemohu vyjadřovat. Vypadalo by to jako uražená ješitnost. Kolem Sanitky 2 bylo tolik nejasností a kotrmelců, že to nakonec snad ani jinak celé dopadnout nemohlo. Pojďme, prosím, od tohoto tématu pryč. Stalo se…

Stojíte za slavným dvacetiletým projektem Miss České republiky, který každoročně hltaly celé rodiny. Dnes už je různých Miss tolik, že to člověka ani nebaví sledovat, pokud se v tom vůbec stihne zorientovat. Čím to podle vás je, že úroveň natolik klesla?

Zase se musím omluvit, jako u předešlé otázky… Nemohu to komentovat, právě proto, že jsem po dvacet let Miss České republiky s Milošem Zapletalem realizoval. Potom přišla paní Michaela Maláčová s konkurenčním projektem Česká Miss a celou tu každoroční milovanou parádu zničila. Přesto, že kdysi tu soutěž v jednom ročníku vyhrála, naprosto a vůbec nepochopila, proč tu soutěž lidé v celé České republice i na Slovensku po dvacet let tak rádi sledují.

Přiznám se vám, že jsem se velmi dobře bavil při vašem nejnovějším filmu Léto s gentlemanem. Nemrzí vás nízké hodnocení na csfd.cz, pokud vůbec tento tolik kritizovaný uživatelský web sledujete…?

Tento web nesleduji, nechodím do kina na prestižní filmy, které se tzv. líbí při hodnocení na tomto webu. Je mi fuk, co si o tom kterém filmu kdo myslí, důležité je, jestli z toho filmu mám radost já. A nebo jestli lituji peníze, které jsem vyhodil za vstupenky. V tom mi žádný web nepomůže… Ale vím, že mně a Jaromírovi Hanzlíkovi ten film čeští »filmoví kritici« neodpustili. Umyli nás, jak se patří, a jistě nám odehnali od pokladen kin početnou frontu potenciálních diváků. Nedá se nic dělat, film se jim asi nelíbil…

Spolupracoval jste v kariéře s nekonečnou řadou výborných hereckých osobností. Já vím, je to těžké, ale kdybyste přece jen mohl, ať už z jakýchkoli důvodů, jdenu z nich vypíchnout, protože se něčím vymykala, koho byste uvedl a proč?

To je strašná otázka, těžká… Nebo spíš úkol. Já jsem opravdu pracoval snad se všemi pěveckými i hereckými osobnostmi, které žily v českém šoubyznysu v době, kdy já jsem dospěl do věku režiséra. A bylo to nádherné. Když jsem třeba v těžkých dobách časů minulých realizoval dvoudílnou televizní inscenaci Vyhnanství, posadil jsem si proti sobě všechny tehdejší, zejména mužské, herecké hvězdy a dělali jsme text Jiřího Hubače o emigraci. V době, kdy se jednalo o téma více než choulostivé… Ale vy chcete jméno… Asi Vladimír Menšík, s nímž jsem před jeho smrtí asi jako poslední mluvil po telefonu a on mi krásně říkal »Jiříčku«. Ale zažil jsem s ním nesčetně krásných chvil na zkušebnách České televize na Kavčích horách. Vladimír Menšík přišel a téměř vždy se pokusil zkoušku na inscenaci zničit. Už mezi dveřmi začal svým nenapodobitelným způsobem vyprávět a všichni se váleli smíchy. Včetně mě! Nebyl k zastavení, pokud mu stačil dech, ale pokud měl před sebou publikum, které ho vnímalo, dech mu stačil, i když dýchat už nemohl. Vladimír Menšík byl miláčkem všech. Já ho miloval a ctil k zbláznění…

Princové jsou na draka, Co takhle svatba, princi? a Ať přiletí čáp, královno! - tři pohádky, na kterých teď, i díky nezapomenutelným písničkám, »ujíždí« můj desetiletý syn. Prozraďte, jaké je tajemství jejich dlouhověkosti napříč novými a novými generacemi?

Jsou dobré, jsou hudební a jsou laskavé. Dělány s láskou… pro mé a všechny ostatní děti. To je to kouzlo. Je v nich láska.

Jak Jiří Adamec nejraději relaxuje?

Jiří Adamec moc nerelaxuje. Kdysi jsem sportoval, teď už mě leccos bolí, takže tenisovou raketu nad hlavu nezvednu. Trošku a rád plavu, na lyžích jsem se nikdy pořádně nenaučil, to musí moje žena, které je »holka z Tater« a na lyžích to umí… Trošku čtu a čumím na televizi. Miluji sportovní pořady. Tenis, fotbal, nejvíce anglickou ligu, hokej odkudkoliv, zajímají mě rychlá auta. Koneckonců, i sám jsem se dopracoval do věku, kdy jsem utratil větší sumu peněz za auto pro sebe. Nemusí to být sporťák, ale luxusní, velké a k tomu výkonné auto. Takové dnes mám, a když v něm jedu, nejraději stovky kilometrů, jsem šťastný. Rád řídím, dokonce i na D1.

Co bylo největší poznání, které vám dosavadní život uštědřil?

Že největší kravina je očekávat vděk. Většinou na něho čekáme marně a zbytečně se pak trápíme. Dávej a bude Ti dáno. A když Ti někdo poděkuje, buď šťastný. A když ne, tak se netrap…

Prozraďte, máte nějaký nesplněný profesní sen?

V mém věku už snů, nesplněných, mnoho není. Hodně jsem si jich splnil. Žil jsem bohatý a docela úspěšný život, dělal jsem spoustu práce a mnohá přinesla lidem radost. Pro ně jsem pracoval. Rád. A proto i ve svém věku jsem docela spokojený…

Petr KOJZAR

FOTO – Haló noviny/Marcela ŠPIČKOVÁ, TV Prima a campingaz