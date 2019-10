Tombolu losoval Richard Sacher s Vojtou Urbanem a Michaelem Hejčem.

Bohuš Matuš a Muž roku 2019 pokřtili kalendář Lucy Junk z ALL TV

Už pátý charitativní kalendář, na kterém pózuje, nedávno pokřtila moderátorka, zpěvačka a modelka Lucy Junk. Tato atraktivní mladá dáma je tváří ALL Television, tedy internetové hudební a lifestylové televize, která již devátým rokem přináší zajímavé reportáže a články na portálu www.alltv.cz. Křest dílka, na němž se podíleli fotograf Karel Labuť a vizážistka Jitka Zajptová, se uskutečnil v pražské galerii a kavárně Barley nedaleko stanice metra I. P. Pavlova.

Celý večer pohotově a vtipně uváděl moderátor, spisovatel a zpěvák Richard Sacher, jenž se v posledních několika letech věnoval zejména cestování a natáčení reportáží na sociální sítě. »Na příští rok plánuji změnu, takže mě asi budete vídat častěji,« zasmál se autor deseti knih.

Poté společně se zpěváky Bohušem Matušem a Jarkem Šimkem, dále Mužem roku 2019 Vojtou Urbanem, pořadatelem této soutěže Davidem Novotným a s muzikálovou hvězdou Natálkou Grossovou pokřtil zmíněný černobílý kalendář. Osobnosti ho však nepolily šampaňským, ale nejmladší Natálka ho posypala zlatými třpytkami, aby se nezničil.

Bohuš Matuš, Natálka Grossová, Lucy Junk a Jarek Šimek.

Byla by to totiž věčná škoda! Jednak proto, že byl vyroben jen omezený počet kusů, a také z toho důvodu, že výtěžek z jeho prodeje putuje na dobrou věc. »Tato párty podpořila sedmý ročník Večerů pro dobrou věc, které jsou zaměřeny na získávání financí k možnému zájezdu dětí z DD Krásná Lípa k moři. V letech 2014 až 2019 se uskutečnilo prvních šest ročníků této akce a nebýt slavných sportovců a návštěvníků ALL TV párty, děti by do Itálie neodjely,« prozradila Lucy Junk, která kalendář na rok 2020 nafotila během svého pobytu v chorvatském Drveniku.

Módní přehlídka i pozvánka na Fine Gospel Time

Součástí vydařeného večírku v galerii Barley byla i módní přehlídka agentury Beauty Curves Models a přírodní kosmetiky Overshine. Několik slavných písní nádherně zazpívala zpěvačka Jana Pavlová.

Moderátor Richard Sacher krátce vyzpovídal také zpěvačku Zuzanu Stirskou, která již v pondělí 21. října oslaví dvacáté narozeniny svého vokálního sboru Fine Gospel Time. V divadle Hybernia se uskuteční velkolepý koncert s orchestrem a spoustou hostů včetně Věry Martinové, Jiřího Suchého, Karla Vágnera a Jiřího Helekala. No a s losováním závěrečné tomboly Richardovi – kromě Vojty Urbana – pomohl také houslista Michael Hejč.

(mac)

FOTO – Karel LABUŤ