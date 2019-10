Ilustrační FOTO - Pixabay

Bolí, bolí…

Netřeba věřit všem »babským« radám. Například té, že revmatické a jiné bolesti nohou odstraníte březovým listím. Za starých časů si prý lidé na venkově šili jednoduché nohavice, které se zavazovaly v pasu a dole na kotníky, naplnili je březovým listím a s tím šli spát. Odstraňuje to údajně na dlouhou dobu revmatické bolesti, bolesti při artritidě apod.

A pokud jste dostali »výprask« čerstvě odříznutými březovými větvičkami v tradiční ruské bani, potní lázni, která je tak podobná finské sauně, po skončení jste byli osvěženi, pravděpodobně jste neomládli, ale určitě pookřáli…

Zažil jsem to. A jsem pořád v pohodě, ano, přiměřené věku… A co říci na některé (pravda – historické) babské rady, které doporučují těžce zraněného léčit sklenicí mléka smíchaným se syrovým vejcem a práškem mědi? Ten získáte například obroušením opravdu měděné mince. Promíchejte a dejte raněnému vypít. Kolikrát? Netuším. Ale rehabilitaci »dorazte« po ránu (nalačno) jedním syrovým křepelčím vejcem? Těžko věřit, natož ověřit. Ale křepelčí vejce, ač ne zrovna nejlevnější, jsou podle některých babských rad skvělým řešením na kde co, včetně posílení mužné síly. Na tu snad především.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Lékem na všechny bolesti je pohyb. O tom netřeba diskutovat. A také masáže. Bolí-li kloub, např. lokte, masáž musí začít níže, abychom zlepšili proudění krve. Jemné kruhové hladivé pohyby jsou nejlepší. A příjemné! Tak praví báby a prabáby s tím, že kloub jen jemně a opatrně masírovaly.

Nadměrný pohyb z procházky může přispět k natažení šlach v nohách, v okolí kotníku pak především (že by to byla Achillova šlacha?). Co s tím? Nasypte čerstvě mletý černý pepř na plátno namočené v jablečném octě. Obložte jím bolavé místo na 10 – 15 minut. Čtyřikrát denně údajně stačí. Babičky praví, že to účinkuje! Já říkám, že to pálí…

Anebo, praví babičky, mladé kopřivy umelte na masovém mlýnku na kaši. Vezměte list lopuchu, na něj naneste kaši z kopřiv, přiložte druhý list z lopuchu, to vše přiložte na místo zhmožděniny či zlomeniny, pevně uvažte pruhem plátna a zavažte. Měňte každou hodinu. Zlomená kost prý rychleji sroste. Prosím neberte mne za slovo, nezkoušel jsem to, navíc v okolí našeho paneláku jsem lopuch snad nikdy neviděl. Ale v jedné písni Ivan Mládek praví: Vypil jsem čaj z lopuch, nos mi po něm opuch… Opuchnutého nosu se nebojím, ale co když opuchne i noha?

A ještě… Bábinky říkají, že kočky cítí nejen bolestivé klouby, ale i jiná nemocná místa na našem těle. Lísají se k nim, tím je odhalí a také (údajně) léčí. Tak praví! Věřte nevěřte, v tomto případě mají pravdu. Ne že by snad kočky nemoc vyléčily, ale nemocné místo označí…

Unaveným nohám podle babiček a prababiček uleví 100 g šípků a 50 g dřišťálu (Berberis), vše rozemelte či utřete v misce. Zalijte hrnek směsi 500 ml vroucí vody, nalijte do termosky a nechejte přes noc ustát. Druhý den popíjejte s medem. Nohy přestanou bolet, a navíc potěšíte vaše srdce, i krev si údajně vyčistíte. Věřím tomu, byť jsem to nezkoušel.

I dvě oloupaná hrubě pokrájená jablka, se dvěma lžičkami drceného kmínu, zalitá hrnkem vroucí vody a po vychladnutí vypitá nohám prý také uleví.

Agáve americká se v leckteré rodině pěstuje. Léčí prý všechny revmatické bolesti. Stačí uříznout list agáve, semlít ho nebo utřít v hmoždíři, vymačkanou šťávu, asi jednu lžíci, zalijte lžící olivového oleje a bolestivá místa touto směsí potřít. Bolest ustoupí, říkají babičky…

Jalovec je nejen skvělé koření (jeho plody) na divočinu, podle babiček je též dobrý na bolesti kloubů. Stačí prý polévková lžíce vsypaná do 500 ml kvalitní vodky. Nechte deset dní odpočívat v chladu a temnu. Potom používejte na obklady bolavých kloubů. Tento recept mám od mojí babičky, která připomínala, že děda chodil tuto směs ochutnávat a nic nedbal na to, že to je lék…

A ještě jedna »babská« rada proti bolesti. Pořiďte si u včelaře hrudku propolisu (zhruba 30 g). Nechte ji zmrznout v mrazáku a nastrouhejte. Nemusíte zmrazovat a strouhat, pokud máte hmoždíř. Přidejte dvě lžíce kvalitního másla a vše důkladně propracujte. Naneste na obvaz a přikládejte na dlouho se nehojící rány a jiná poškození kůže. Propolisovou mast si můžete i koupit. Nejlépe u včelaře… Úspěch léčení je prý zaručen.

Tak praví babičky, a ty, jak dobře víte, mají vždy pravdu! Nebo skoro vždy…

(jan)