KSČM k brexitu

Přestože jedním z faktorů, že k brexitu došlo, bylo i selhání Evropské unie v dobách poznamenaných několika krizemi, považuje KSČM za neoddiskutovatelné, že proces vyjednávání a schvalování dohody o vystoupení je poznamenán chybami a neschopností hned dvou britských vlád. Dnes máme na stole již druhou dohodu o vystoupení Velké Británie z Evropské unie a nezdá se, že by měla v britské Dolní sněmovně větší šanci než již třikrát odmítnutá dohoda první.

KSČM považuje za velmi žádoucí, aby brexit probíhal podle dohody, jelikož pouze tak je možné udržet mír na irském ostrově, ochránit práva občanů EU ve Velké Británii, české podniky nepřijdou ze dne na den o důležitého partnera, dojde k zachování přátelských vazeb mezi oběma subjekty, což je vhodné už z toho důvodu, že Velká Británie je stálým členem Rady bezpečnosti OSN a navíc by odchod bez dohody vehnal Velkou Británií do náruče USA, což by mohlo vést k ekonomické a sociální devastaci ostrova.

Brexit je od začátku vyjednávání primárně britským problémem, jelikož velmi úzce souvisí s naplňováním Velkopáteční dohody, která přivedla na Britské ostrovy mír. KSČM vždy respektovala britské rozhodnutí Evropskou unii opustit, avšak jasně deklarovala, že nesmí dojít k porušení mírových závazků. Britská politická scéna však dokazuje tváří v tvář potenciálnímu porušení dohod o míru překvapivou laxnost a odmítá dát lidem na irském ostrově jistotu v podobě schválení dohody. Brexit může znamenat úspěch pouze tehdy, pokud se odehraje v přátelském duchu (s dohodou), bude respektovat všechny mezinárodní závazky (zejména Velkopáteční dohodu) a nezpůsobí ekonomický šok (pro britské, evropské, a tudíž i české podniky).

KSČM apeluje na politiky Velké Británie, aby použili všech demokratických nástrojů k tomu, aby bylo těchto cílů dosaženo. KSČM velmi oceňuje, že v době plánovaného odchodu Velké Británie z Evropské unie bude členka strany a zástupkyně české levice v Evropském parlamentu, Kateřina Konečná, se svými irskými kolegy přímo v prostorách, dříve zasažených krvavým irským konfliktem, monitorovat naplňování mírových dohod, společenskou situaci, jednat s relevantními partnery a podporovat mírový rozvoj ostrova.