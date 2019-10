Daňový balíček by měl být včas

Je reálné, aby vládní balíček, který zahrnuje řadu daňových změn, s nimiž počítá i návrh státního rozpočtu na příští rok, byl účinný k 1. lednu 2020. V nedělních Otázkách Václava Moravce v ČT to uvedl stínový ministr financí KSČM, člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš.

»Vládní daňový balíček je příležitost vyřešit některé věci, které jsou na stole delší dobu. Balíček je navíc zakalkulován do návrhu rozpočtu. Nemyslím si, že je něco revolučního, ani že nás spasí, ale je to pragmatický krok vlády, která si do bilance nakalkulovala určité peníze a dodává je tam způsobem, který je projednatelný. Nevidím důvod, proč by se to nestihlo,« prohlásil Dolejš. Právě proto, že daňový výnos balíčku, který je odhadován na zhruba 20 miliard korun, je zakalkulován do návrhu státního rozpočtu, je nutné, aby se jeho schválení do konce roku stihlo.

Původně měli poslanci schvalovat daňové změny, které zahrnují zejména zvýšení spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, minulý pátek, kvůli obstrukčnímu chování části pravicové opozice se k tomu vůbec nedostali. Na třetí čtení předlohy jim zbyla necelá hodina, což samozřejmě nestačilo. Jednání o daňovém balíčku tak bude pokračovat tento pátek na mimořádné schůzi, kterou z podnětu skupiny poslanců ANO, ČSSD a KSČM svolal místopředseda dolní komory Vojtěch Filip (KSČM). Je pravděpodobné, že pravicová opozice bude v obstrukčním chování pokračovat. »V pátek se ukáže, jestli chtějí zástupci jednotlivých frakcí jenom připomenout své pozice, anebo chtějí pokračovat v obstrukční taktice,« uvedl Dolejš.

Je možné celý návrh projednat během jednoho dopoledne

Pokračování obstrukcí lze vyvodit i ze včerejších vyjádření předsedy Pirátů Ivana Bartoše a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana. Bartoš upozornil, že vláda se snaží balíček schválit ve Sněmovně, aniž by reflektovala smysluplné návrhy opozice. »K balíčku máme své klíčové návrhy, máme tam zásadní problémy zhruba s pěti věcmi,« uvedl Bartoš. Vládní balíček označil za »jednorázové nekoncepční nalití peněz do státního rozpočtu«.

»Je otázkou, jakým způsobem budou jednotliví poslanci vystupovat, každopádně chceme naše pozměňovací návrhy vysvětlit,« řekl Rakušan. Vládní balíček je podle něj z principu špatný a očekává, že poté, co projde Sněmovnou, ho Senát odmítne.

Piráti i STAN nesouhlasí například se zdaněním technických rezerv pojišťoven nebo zvýšením poplatku za zápis do katastru nemovitostí. Piráti pak navrhují podle Bartoše jako kompenzaci růstu daní zvýšit slevu na poplatníka z dnešních 24 840 korun na 27 000 nebo 30 000 korun. »Lidé s příjmy by tak ročně ušetřili 3000 nebo 5000 korun ročně,« uvedl Bartoš.

Samotné páteční schvalování daňových změn bude znamenat rozhodování o pěti desítkách pozměňovacích návrhů, a tedy téměř pět desítek hlasování. Některé pozměňovací návrhy se ale překrývají. Podle Dolejše je možné celý návrh projednat během jednoho dopoledne.

KSČM v prvním čtení rozpočet podpoří

Daňový balíček především zvyšuje spotřební daně z tabákových výrobků a z lihu. Vláda uvádí, že hlavním motivem je ochrana občanů před negativními účinky dopadů těchto látek. Opozice ale tvrdí, že vládě jde jen o zvyšování příjmů státního rozpočtu, protože jiné daně na oplátku nesnižuje. Balíček také zvyšuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí na 2000 korun z nynější tisícikoruny, mění zdanění hazardu a zdaňuje plyn pro vytápění v domovních kotelnách. Rozpočtový výbor již dříve doporučil zdanění plynu z předlohy vyjmout. Zřejmě nejspornějším bodem je ale navrhované zdanění technických rezerv pojišťoven. Nově by měly být daňově uznatelné jen rezervy do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II. Česká asociace pojišťoven to odmítá a již dříve vyzvala poslance, aby tuto změnu odmítli.

Koalice předpokládá, že mimořádná schůze by mohla pokračovat i v listopadu vždy ve středu a v pátek, dokud nebude daňový balíček schválen.

Ve středu čeká Sněmovnu první čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok. Dolejš zopakoval, že komunisté návrh v prvním čtení, kdy se schvalují základní limity hospodaření státu na příští rok, podpoří.

(jad)