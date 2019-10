FOTO - Pixabay

KSČM eutanazii nepodporuje, diskusi se ale nevyhýbá

Každý by měl mít právo rozhodnout se, zda chce podstupovat další trápení a prodlužovat ho své rodině, tvrdí poslankyně Věra Procházková (ANO), která s dalšími kolegy připravuje návrh zákona o eutanazii. Sněmovně ho chtějí předložit na přelomu února a března příštího roku. KSČM se diskusi nevyhýbá, eutanazii však většinově nepodporuje.

V ČR se nyní eutanazie trestá jako vražda. Ve většině zemí je eutanazie nezákonná, první ji legalizovalo v roce 2002 Nizozemsko.

»Zákon tvoříme pro zlomek lidí, ale chci se vyvarovat situace, kterou jsem zažila se svou maminkou. Ta se úmyslně předávkovala morfinem v konečném stadiu nemoci a já se s ní nemohla důstojně a v klidu rozloučit,« řekla novinářům Procházková. Podle Milana Brázdila (ANO) nesmí být žádný lékař do provedení eutanazie nucen, stačit budou podle něj pro ČR tak dva nebo tři.

»Ti, kteří dnes předkládají návrhy na legalizaci eutanazie, poukazují především na nesmírné utrpení a nesnesitelnou bolest. Lékaři mají pak za povinnost zmírňovat toto utrpení. Jsem přesvědčena o tom, že se proto musíme všemi silami a finančními prostředky soustředit především na rozvoj paliativní a hospicové péče tak, aby se maximálně snížila ‚poptávka‘ po eutanazii právě z tohoto důvodu,« reagovala pro náš list stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková. Zmíněná poptávka po eutanazii může být podle ní vyvolána také tím, že jsme ve společnosti, v rodině i v legislativě nezvládli problémy důchodového, zdravotnického a sociálního systému. Že společnost si neví rady se stárnutím populace, neumí čelit rozmachu civilizačních chorob a ztrácí obecně platné morální hodnoty. Marková podotkla, že nemoc a stáří mnohdy vedou k depresi a pocitu osamění, často však stačí blízkost jiného člověka, laskavost okolí a názor na chuť do života se rychle mění. »Řešením neschopnosti a někdy i nechuti zabývat se těmito problémy zcela jistě není, dle mého názoru, uzákonění ‚dobré smrti‘. KSČM se nevyhýbá diskusi o této velmi palčivé otázce, ale eutanazii nepodporuje,« zdůraznila stínová ministryně.

Vyhnout se »turismu za smrtí«

Rovněž podle autorů předlohy by se spolu s uzákoněním eutanazie měla rozvíjet paliativní péče o umírající, která se věnuje mírnění bolesti, ale i psychologické práci s rodinou i umírajícím. Česká právní úprava by také podle návrhu měla umožnit eutanazii jen obyvatelům ČR nebo cizincům s trvalým pobytem, aby se země vyhnula »turismu za smrtí«.

Marková podotkla, že eutanazie, čili »dobrá smrt«, se ve společnosti diskutuje již od 18. stol a není to jen otázka právní, ale hlavně etická. Někdy se hovoří i o asistované sebevraždě. »Věřím, že za opakovaným předkládáním návrhů na legalizaci eutanazie stojí upřímná snaha pomoci trpícím a nevyléčitelně nemocným. Na druhé straně však musíme tuto otázku zvažovat v širších souvislostech, včetně velkého nebezpečí v možnosti zneužití,« dodala Marková. Svědčí o tom podle ní i fakt, že je eutanazie zatím uzákoněna pouze v Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Švýcarsku a Kanadě. »Právě v Nizozemí dosáhlo úmrtí v důsledku eutanazie již 4 % z celkového počtu všech úmrtí za rok. Objevil se zde dokonce návrh, aby lidé po dosažení 75 let věku mohli svobodně zvážit, zda je jejich život ‚naplněn‘. Pokud ano, měli by mít možnost eutanazie bez dalšího vyšetřování a prověřování. Tento návrh sice nebyl přijat, ale svědčí o tom, že se institut eutanazie zřejmě vymkl v této zemi kontrole,« dodala.

Pacienti mají už dnes možnost léčbu odmítnout

Marková podotkla, že podle průzkumů si většina lékařů myslí, že eutanazie principiálně do medicíny nepatří a v případě, že by měla být uzákoněna, naše společnost na to není připravena. Poukazují na to, že v rámci hippokratovské a stále silné tradice považují život za prioritní hodnotu člověka. »Problémy nastávají, když přes veškerou snahu není možné nevyléčitelnou nemoc ani odvrátit, ani zmírnit. Pacienti v kritickém stavu mají pak přání změnit nekvalitní život za ‚laskavou smrt‘,« dodala. Podle českého právního řádu je ale zatím eutanazie zločinem vraždy a účastnit se na sebevraždě v podobě pomoci, rady, vyvolávání rozhodnutí spáchat sebevraždu je trestným činem účasti na sebevraždě.

Marková připomněla, že již dnes mají pacienti možnost odmítnout, a to i předem formou dříve vysloveného přání, jakoukoliv léčbu nebo jakýkoliv zákrok. Včetně těch život zachraňujících. »Dříve vyslovené přání musí mít písemnou podobu a být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Jeho součástí musí být i poučení lékaře o důsledcích jeho rozhodnutí. Tento institut není možný u nezletilých a u omezeně svéprávných pacientů. Pacient může takové přání vyslovit i za jasně stanovených podmínek až v době, kdy je hospitalizován,« shrnula dnešní možnosti stínová ministryně.

Poslední podobný návrh vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL odmítla v roce 2016. Předloha počítala s tím, že by možnost eutanazie měli mít lidé jen v beznadějném stavu, žádost by posuzovala komise. Sněmovna podobnou úpravu zamítla už v roce 2008

(jad)