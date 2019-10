FOTO - Pixabay

Právo platí i na internetu

Anonymita internetu je často jen zdánlivá a pisatelé nenávistných příspěvků by měli vědět, že jsou dohledatelní a mohou nést zodpovědnost. Nejčastějším terčem předsudečné nenávisti na českém internetu jsou stále Romové, přibývá verbálních útoků na muslimy a Židy.

Na konferenci Nenávist na internetu to řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. O tématu je podle něj nutné mluvit, včetně medializace odsuzujících rozsudků. Podle Kanceláře veřejného ochránce práv byla drtivá většina verdiktů vynesena nad muži, jen malá část jsou recidivisté, většinou šlo o »obyčejné lidi«. »Lidé by měli vědět, že internet není anonymní, a to, co tam napíší, že to tam zůstane, že to je dohledatelné a že za to mají odpovědnost, mnohdy i tu trestní,« řekl Zeman. »Veřejnost musí být informována o tom, že právo platí i na internetu,« dodala ombudsmanka Anna Šabatová.

Nenávistné výroky neboli hate speech označil Zeman za nemoc současné doby, kterou je třeba léčit, jinak může postoupit do dalšího stadia a vést k podobným činům, jako byl nedávný útok na synagogu v Halle. Při postihování nezákonných projevů nenávisti na internetu musí policie a žalobci podle Zemana uplatňovat nové metody a přizpůsobit se charakteristikám online prostoru.

Podle ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové je úkolem pro stát i právní profesionály, aby vyjasnili hranice trestného projevu. Ne každý nepřípustný či nevhodný projev je totiž důvodem k trestnímu stíhání. Je třeba zvýšit povědomí o tom, kudy vede hranice nezákonnosti, o čem je možné debatovat a co už bude kriminalizováno, řekla Šimáčková.

Důležitá je osvěta

»Určit hranici trestného projevu bude velmi náročný úkol, tím i to, co už je za hranou svobodného projevu. Je jasné, že šíření jakékoli nenávisti vůči ostatním je za hranicí, stejně tak nabádání k fyzickému násilí či psychickému nátlaku. Naopak ale nelze trestat právě za odlišné názory a ty na internetu cenzurovat,« reagoval pro náš list člen sněmovního školského výboru Ivo Pojezný (KSČM). Velmi ohroženou skupinou jsou podle něj právě děti a mládež, nejen proto, že se neumí bránit proti internetovému nebezpečí, a ne vždy rozeznají hranici reality od svých představ, hlavně ale proto, že jejich život je úzce spojen právě s internetem. Ten jim umožnil přihlásit se na různé sociální sítě, kde mohou sdílet spoustu informací, získat přátele, které nikdy neviděli, najdou zde zábavu i vyplnění volného času. »A v tom je to nebezpečí ohrožení našich potomků. Ta nejdůležitější role prevence je samozřejmě v rodině, v rodičích. Ti musí dohlížet na své děti, najít jim zábavu jinou a musí se podívat, jak a s kým děti komunikují, kontrola je nezbytná,« uvedl poslanec. Nicméně je podle něj jasné, že i tak popularita sociálních sítí v budoucnu poroste a při řešení s tím spojených problémů bude narůstat role školy. »Už nyní je součástí vzdělávání osvěta, která je určena pro děti, musí ale přes ně působit i na rodiče a někdy je bohužel i nahradit. Na prevenci musí proto stát najít dostatek finančních prostředků, což se vždy více vyplatí než následně řešit sociálně patologické projevy mladých lidí,« dodal Pojezný.

Existuje právo nenávidět?

O důležitosti prevence, osvěty a působení v rodinách i školách mluvil také Zeman, podle něhož není represe jediným lékem, spíše krajním řešením. Podle ombudsmanky by měli projevy nenávisti kategoricky odsoudit lidé, kteří mají společenskou odpovědnost – politici či vědci.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský zdůraznil, že nenávidí cenzuru. Je však podle něj potřeba hledat prostředky, jak na jedné straně hájit právo jedince vyjádřit své názory, na druhé straně zabránit šíření názorů propagujících rasismus, xenofobii a všechny formy nenávisti. »Existuje právo nenávidět? Máme svobodu k tomu, abychom byli zlí? Pokud se lze bránit, tak jakými prostředky a jakou silou?« uvedl Rychetský. Právo podle něj zaostává za technologickým rozvojem »o několik koňských délek«.

(jad)