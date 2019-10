FOTO - Pixabay

Školáci a finanční soběstačnost

Třetina českých dětí si s nástupem do školy začíná platit své nákupy. V deseti letech si samo nakupuje šest z deseti školáků. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK mezi více než 800 respondenty.

Kapesné začínají děti dostávat nejčastěji mezi šestým a sedmým rokem, tedy v době, kdy zahajují školní docházku. V té době dostane první peníze 44 procent dětí, v osmi až deseti letech je to 35 procent a mezi 11. a 13. rokem desetina. Další desetina si musí počkat na dovršení nejméně 14 let.

Zhruba 41 procent desetiletých a 80 procent šestnáctiletých je podle svých rodičů připraveno na finanční samostatnost, naopak více než desetina dětí ze všech věkových skupin se cítí nepřipravena.

Rodiče by si podle provozovatelky webu Finance pro radost Marcely Hrubošové hlavně měli uvědomit, co chtějí kapesným sledovat. »Kapesné by v tomto případě mělo u dětí naplňovat funkci výchovnou. Děti by se měly s kapesným učit, jak si peníze rozdělit, jak je spravovat a jak s nimi hospodařit,« uvedla.

Děti si nejčastěji přispívají na nákup elektroniky. Na nákupu mobilů nebo tabletů se podílí 38 procent z nich. Na hračky si přidává 34 procent. Naopak nejméně rodiče zapojují své potomky do nákupu sportovního vybavení, kde participuje jen 17 procent dětí, a do placení nákladů na telefon (15 procent).

S rodinným rozpočtem seznamují rodiče alespoň obecně ve 37 procentech případů děti již mezi šestým a sedmým rokem a 34 procent pak mezi osmým a desátým rokem. Pětina náctiletých ale tvrdí, že jim rodiče o rodinných financích nic neřekli

(cik)