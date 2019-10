Johnson v koutě. Požádal o odklad brexitu

Členské země Evropské unie se budou případným odkladem brexitu zabývat až po hlasování britského parlamentu, které se očekává příští týden. V sobotu britští poslanci návrh brexitové dohody neschválili a pravicový premiér Boris Johnson následně zaslal v souladu se zákonem do Bruselu dopis s žádostí o odklad, který ale nepodepsal.

Ve druhém, už podepsaném dopise označil odklad brexitu za chybu. Britská vláda prý nadále věří, že Británie Unii opustí 31. října, tedy za 11 dní. Opozice kabinet kritizuje, strany mají ale různé představy o dalším postupu.

Rozdělený je v hodnocení překotného vývoje i britský tisk: část události popisuje jako »ponižující porážku premiéra«, probrexitová část Johnsona chválí za odvážný postup a z chaosu viní Dolní sněmovnu. Ta ale postupovala jen podle práva. Poměrem hlasů 322:306 Johnsonovu dohodu pozdržela.

Velvyslanci členských zemí EU se sešli s unijním vyjednavačem Michelem Barnierem. Shodli se, že ze závěrů summitu, který se konal ve čtvrtek a v pátek, nevyplývá nutnost vyčkávat, jak dopadne schvalování dohody v Británii. Nyní je podle nich na Evropském parlamentu, kdy a zda vůbec dohodu potvrdí. Plenární zasedání ve Štrasburku začíná dnes. K Johnsonovým sobotním dopisům diplomaté vůbec nepřihlíželi.

Britští poslanci v sobotu přijali dodatek, podle kterého se s definitivním schválením brexitové dohody musí počkat, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. O dohodě samotné se nehlasovalo. Podle zákona z počátku září tak musel Johnson požádat o odklad brexitu. Nyní chce v parlamentu co nejdříve prosadit prováděcí zákony k dohodě i její samotné schválení. V Dolní sněmovně ale nemá zajištěnu potřebnou podporu pro schválení dohody. Pokud by neprošla a hrozil by neřízený odchod, je podle diplomatů velmi pravděpodobné, že státy odklad brexitu schválí. Jak dlouhý by v takovém případě odklad byl, ale není jasné.

Jako rozmazlený fracek

Johnsonovu vládu ostře kritizovala opozice zleva i zprava. Podle šéfa protiunijní Strany pro brexit Nigela Farage je dohoda, kterou premiér ve čtvrtek vyjednal s EU, tak »mizerná«, že by byl lepší krátký odklad brexitu následovaný předčasnými volbami.

Podle labouristy Johna McDonnella by se druhý dopis, který Johnson přiložil k žádosti o odklad, dal označit za pohrdání parlamentem a soudy. Tím, že první dopis nepodepsal, se premiér »chová trochu jako rozmazlený fracek«. »Dětinsky« se Johnson chová také podle mluvčího labouristů pro brexit Keira Starmera.

Prounijní milion

Nejméně statisíce zastánců setrvání Británie v Evropské unii v sobotu pochodovaly centrem Londýna směrem k parlamentu, kde se kvůli brexitu konalo první sobotní zasedání od roku 1982. Demonstranti požadovali nové referendum o odchodu z EU a podle zpravodajského webu BBC s nadšením přivítali rozhodnutí poslanců odložit schválení nové brexitové dohody. Účastníci mávali vlajkami EU a nesli transparenty vyzývající k zastavení brexitu, v čele pochodu stál londýnský labouristický starosta Sadiq Khan.

Agentura Reuters uvedla, že v době, kdy již začátek průvodu dorazil před parlament, čekaly ještě tisíce lidí v Hyde Parku na to, aby mohly vyrazit na pochod. Podle organizátorů se účast blížila milionu lidí.

Jeden z organizátorů pochodu James McGrory před protesty uvedl, že vláda by měla »věnovat pozornost hněvu zastánců členství v EU« a uspořádat nové referendum. Nová dohoda se podle něj nepodobá tomu, co bylo lidem slíbeno, takže by si veřejnost zasloužila novou možnost, aby se k tomu vyjádřila.

Boj za další hlasování

Objektivy fotografů na akci zachytily například také herce Patricka Stewarta, který se proslavil jako kapitán Picard v seriálu Star Trek: Nová generace. Nálada protestujících se skutečně pohybovala od hněvu k zoufalství, uvedly agentury. Jsou mezi nimi i mladí lidé, kteří nemohli hlasovat v době referenda v roce 2016 a označují boj za další hlasování za určující politickou událost svého života. »Jsem naštvaná, že nás neposlouchají. Téměř všechny průzkumy ukazují, že lidé nyní chtějí zůstat v EU,« řekla Reuters 56letá Hannah Bartonová ze střední Anglie zahalená do vlajky EU. BBC zase citovala 60letou Ali Lothianovou ze skotského Dundee, která shromáždění brala jako »poslední šanci« na to, aby vyjádřila svůj silný názor ohledně nového referenda.

Po ohlášení výsledku hlasování v Dolní sněmovně nicméně v ulicích zavládlo nadšení, píše BBC. Britští novináři předtím na Twitteru uváděli, že hluk z manifestace bylo během rozpravy poslanců o brexitové dohodě slyšet i uvnitř zasedacího sálu.

Někteří demonstranti dorazili v komplikovaných kostýmech, jedna ze skupin byla oblečena jako ovoce a zelenina. Kromě vlajek EU a transparentů s různými nápisy proti brexitu, z nichž některé byly ukázkou suchého britského humoru, si demonstranti přinesli i figurky zesměšňující politiky – jako Johnsona a jeho poradce Dominika Cummingse. V jednu chvíli také shromáždění podle ČTK začalo zpívat hymnu EU, Ódu na radost.

(rj)