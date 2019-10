Dominance Nymburku a rekord USK

Nymburští basketbalisté v repríze květnového finále NBL zvítězili na palubovce Děčína 86:69 a po úspěšném vstupu do Ligy mistrů vyhráli i pátý zápas v sezoně. V domácí soutěži si drží i po čtvrtém kole stoprocentní bilanci také Opava, která zdolala Ústí nad Labem 94:70.

Nejlepším střelcem zápasu v Děčíně byl s 18 body nymburský Vojtěch Hruban, který si přitom musel vypůjčit boty od protihráče Tomáše Pomikálka. »Mám dva stejné páry bot a dnes se mi stala taková nepříjemnost, že jsem si omylem vzal dvě levé boty. 'Pomi' mi půjčil svoje, čímž mi vytrhl trn z paty. Máme stejnou velikost, není to poprvé, co si půjčujeme boty. Už jsme si je půjčovali v Nymburce. Naposledy to bylo opačně. Ale už je to dávno,« řekl Hruban.

Teď na Ligu mistrů

»Kdybych věděl, že to Vojtovi dnes takhle půjde, tak mu je nepůjčím. Ať hraje ve dvou levých,« žertoval Pomikálek, který byl se 14 body nejlepším střelcem domácích. »S Vojtou se známe od 13 let, takže pro mě nebyl problém mu je půjčit,« dodal. Nymburk se musel obejít bez zraněného Ivana Almeidy. Nová posila českého šampiona léčí kotník. »Pro nás je důležité, že jsme to dohráli bez zranění, protože se teď potřebujeme soustředit na Ligu mistrů,« uvedl nymburský kouč Oren Amiel. Jeho svěřence čeká už zítra zápas s Gaziantepem.

Opava zvládla souboj dosud neporažených týmů s Ústím nad Labem i bez stále zraněných Filipa Zbránka a Radima Klečky. Slezany znovu táhl kapitán Jakub Šiřina, který dal 25 bodů.

»Za tohle vítězství jsem velmi rád. Ústí mělo tři výhry v řadě a my jsme měli patřičný respekt. První čtvrtina byla z naší strany špatná, ale naštěstí jsme dobrou obranou a větší rotací hráčů utkání dotáhli k vítězství,« řekl opavský trenér Petr Czudek. »Drželi jsme se pouze v první čtvrtině. Potom Opava zpřísnila obranu a my jsme nebyli schopni reagovat. Zaznamenali jsme pouze dva útočné doskoky a s tím se vyhrát nedá,« konstatoval kouč Ústí Antonín Pištěcký.

Snová premiéra Jonesové

Ženy USK Praha deklasovaly v 6. ligovém kole Trutnov 141:34 a vytvořily klubový rekord v počtu nastřílených bodů. O dva body vylepšily dosavadní maximum z ledna loňského roku z utkání proti stejnému soupeři. Výbornou premiéru v české soutěži si odbyla nová americká posila USK Brionna Jonesová, jež nasázela 40 bodů a stala se dvanáctou hráčkou v historii ŽBL, která tuto hranici pokořila.

Proti Trutnovu se finalistka letošního ročníku WNBA s Connecticutem blýskla za téměř 29 minuty zároveň 14 doskoky. Za ligovým rekordem Jany Stejskalové z roku 2005 zaostala o šest bodů.

(red)

Kooperativa liga mužů

4. kolo: Děčín - Nymburk 69:86, Svitavy - Brno 94:73, Pardubice - Olomoucko 63:83, USK Praha - Hradec Králové 82:74, Kolín - Ostrava 82:89, Opava - Ústí n/L 94:70.

Renomia liga žen

6. kolo: USK Praha - Trutnov 141:34, Hradec Králové - Strakonice 86:65, Slavia Praha - Slovanka MB 91:66.