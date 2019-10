Slavia i Plzeň ožily po přestávce

Také po 13. kole fotbalové FORTUNA:LIGY je na čele tabulky rozdíl mezi prvním a druhým týmem šest bodů. Slavia i Plzeň vstřelily tři branky a shodou okolností všechny v druhém poločase duelů proti Příbrami resp. Ostravě. Příští neděli dojde na souboj lídrů v Plzni, jehož výsledek dost napoví o souboji o titul, zda se náskok úřadujícího mistra zvýší na devět, nebo sníží na tři body, případně zůstane stejný. V severočeském derby se rozešli Liberec s Jabloncem smírně 2:2. Mladá Boleslav vyhrála na trávníku trápícího se Zlína a upevnila si třetí příčku v tabulce. Sparta v posledním zápase kola jen remizovala v Teplicích 1:1 a opět ztratila body.

Plzeňská Viktorie díky gólům Hejdy, Krmenčíka a Chorého z druhého poločasu proti Ostravě opět srovnala šestibodové manko na vedoucí Slavii. Baník v nejvyšší soutěži venku počtvrté za sebou prohrál a zůstal čtvrtý. Domácí od začátku Ostravu sevřeli a ve třetí minutě poprvé zahrozili. Ani další šance neproměnili, obrana hostů povolila až v druhé půli.

Bohemians 1905 zdolali poslední Opavu 1:0 a v nejvyšší soutěži po čtyřech utkáních zvítězili. O hubeném vítězství »Klokanů« při obnovené premiéře trenéra Luďka Klusáčka rozhodl v 63. min. Vodháněl. Karviná se zase nedočkala prvního vítězství na domácím stadionu. Slovácko naopak pokračuje ve výborných podzimních výkonech a je šesté, zatímco Slezané v pásmu sestupu.

V zápasech tohoto kola nebylo snad jasnějšího favorita než v duelu Slavie doma s Příbramí. Ale nakonec z očekávaného »vraždění neviňátek« byla velká fuška pro červenobílé. Po poločase dokonce prohrávali po gólu Michala Škody, jenž dorazil tvrdou ránu z trestného kopu Nového, kterou Kolář vytěsnil jen na tyčku. Tím slávistický brankář přišel po 788 minutách o ligovou neprůstřelnost a rekord Petra Čecha ze sezony 2001/02 zůstal vzdálen o 114 minut.

Zoufalý poločas

Vývoj utkání však ovlivnily dvě neproměněné obrovské šance kapitána Milana Škody. Ve 4. min. byl sám před brankářem Kočím, ale míč z jeho kopačky jen líznul levou tyč. O pár minut později načechraný centr hlavou dokonce minul. Prostě slávistický kanonýr je zjevně ze střelecké formy. »Sešívaní« po hodně špatném poločase v druhé půli si vytvořili drtivý tlak, který zužitkovali v průběhu deseti minut třemi brankami. Šancí si však vytvořili na dvouciferné skóre. Dvakrát skóroval Souček. Druhý gól v příbramské síti byl »vlastenec« Kodra. Slavia tak doma zvítězila i v desátém zápase.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský byl samozřejmě spokojen až s druhým poločasem: »Náš výkon v prvním poločase byl od 15. minuty zoufalý. Vypadli jsme totálně z rytmu a výkon od nás nebyl dobrý. Strašně nám chyběl pohyb a a hráli jsme mizerně ve středu hřiště. Ve druhém poločase jsme se postupně rozehrávali. Neproměnili jsme strašně moc vyložených příležitostí, ale naštěstí nám tam spadly tři góly. Od 60. minuty byl výkon takový, jaký měl být od první minuty.« Kouč Příbram Roman Nádvorník dlouho doufal v příznivý výsledek: »Přijeli jsme sem ve složité situaci. Chybělo nám pět hráčů základní sestavy. Kvůli tomu, že nám chyběla celá kostra týmu, dostali šanci hráči z širšího kádru a nastoupili tři hráči do 20 let, pro některé to byla premiéra v lize. Zvládli jsme to dobře zhruba do 55. minuty. Pak byla otázka času, jestli se nám to povede uhrát, nebo ne. Slavia byla jednoznačně na balonu daleko lepší, projevila velkou kvalitu a zaslouženě vyhrála.«

Nerozhodné derby

Podještědské derby Liberec - Jablonec skončilo 2:2. Slovan dvakrát dotáhli ztrátu. Ve 44. min. otevřel skóre jablonecký Sýkora hostující ze Slavie, šest minut po pauze srovnal domácí Mikula. Vzápětí hosté znovu vedli po gólu Kratochvíla, ale v 57. min. odpověděl Pešek.

»První poločas nám vůbec nevyšel podle představ. Chtěli jsme hrát rychle nahoru, místo toho jsme hráli pomalu dozadu. Z našich 60 přihrávek jsme 58 zkazili. Navíc nás v závěru poločasu potrestal hlavičkou skoro nejmenší muž na hřišti Sýkora,« říkal kouč Slovanu Pavel Hoftych. Jeho protějšek Petr Rada: »Klíčový moment pro domácí byl asi příchod Oscara, který přinesl oživení, bylo vidět, že je to kreativní hráč, nebojí se hrát. To nám začalo dělat problémy… Na jednu stranu jsem zklamaný, na druhou spokojený. Pro nás je to plusový bod, hodně si ho ceníme. Bylo to dobré utkání, derby mělo náboj.«

Sigma selhala

O domácí neporazitelnost přišla olomoucká Sigma, která podlehla 1:3 Českým Budějovicím. Dynamo za výhrou nasměroval dvěma góly Schranz a poprvé za tým po návratu po 18 letech v zahraničí nastoupil Jaroslav Drobný. Bývalý reprezentační brankář tak vítězně oslavil páteční 40. narozeniny. K vyrovnání Olomouci pomohl vlastní gól stopera Sivoka.

Domácí trenér Radoslav Látal byl samozřejmě nespokojen: »První poločas jsme úplně prospali. Připravovali jsme se na soupeřovy protiútoky a standardní situace a z obou situací jsme dnes dostali gól.«

Kouč Dynama David Hořejš byl v opačné pozici: »Ve druhém poločase jsme chtěli zůstat aktivní a jsem hrozně rád, že nás nezlomil ani vlastní gól. Poté se nám podařilo vstřelit dvě branky a utkání už jsme si pohlídali. Troufám si říct, že jsme dnes vyhráli zaslouženě. Pomohl nám i Drobný, který mužstvo zklidnil. Bylo vidět, že má obrovské zkušenosti.«

Trápení pokračuje

Poprvé venku zvítězila Mladá Boleslav, která výhrou 2:0 pokazila premiéru nového kouče Zlína Jana Kameníka. Zlín nastoupil se zcela novým útokem, neboť z Boleslavi hostujícího Wágnera nepustila na hřiště dohoda klubů a nejlepšího střelce Poznara zase svalové zranění. Netradiční složení domácí jedenáctky si vynutily i další absence, takže na levém kraji obrany zaskakoval kapitán Jiráček.

Ve 26. min. Komličenko otevřel skóre. Po rohovém kopu a závaru v malém vápně se nejlépe zorientoval a poslal míč pod břevno. Ruský útočník vstřelil devátý gól v sezoně a upevnil si první místo v pořadí střelců. Přestože si »Ševci« vytvořil dost šancí k vyrovnání, gól nedali a naopak v závěru inkasovali Buchou po protiútoku. »Je to pro nás velká úleva, ale jeli jsme sem s tím, že už konečně vyhrajeme venku. A to se povedlo,« řekl stoper Daniel Pudil.

Zlínský kouč Jan Kameník těžko vydýchával další porážku týmu: »Jsme zklamaní. Minimálně za druhý poločas jsme si zasloužili bodovat. Začátek patřil soupeři. Byli jsme zakřiknutí, mrzí nás jejich gól po standardní situaci, dostat gól z dorážky po rohu je hrozná škoda. Po přestávce jsme byli lepší, dostali jsme soupeře pod tlak, ale nebyli jsme góloví. Chyběly tomu branky, scházel Poznar.«

Zrcadlo 13. kolo FORTUNA:LIGY

Slavia - Příbram 3:1

Branky: 63. z pen. a 73. Souček, 68. vlastní Kodr - 30. Michal Škoda. Rozhodčí: Zelinka - Kubr, Pečenka - Franěk (video). ŽK: Kúdela - Cmiljanovič, Kingue, Dramé. Poločas: 0:1. Diváci: 16 437.

SLAVIA: Kolář - Holeš, Kúdela, Frydrych, Zelený - Souček - Masopust (79. Van Buren), Hušbauer, Ševčík, Provod (54. Stanciu) - Milan Škoda (61. Tecl).

PŘÍBRAM: Kočí - Nový, Kingue, Kodr, Cmiljanovič - Voltr, Kříž (70. Hájek), Petrák, Dramé (86. Šimek), Polidar - Michal Škoda (74. Stuparevič).

Liberec - Jablonec 2:2

Branky: 51. Mikula, 57. Pešek - 44. Sýkora, 52. Kratochvíl. Rozhodčí: Pechanec - Koval, Vlček. ŽK: Baluta, Hoftych (trenér), Medynský (asistent trenéra) - Krob, Hübschman. Poločas: 0:1. Diváci: 5555.

LIBEREC: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Chaluš, Hybš - Karafiát (46. Oscar), Mara - Pešek (72. Malinský), Baluta, Potočný - Kuchta (79. Ju Kang-hjon).

JABLONEC: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič (76. Pilík), Kratochvíl, Považanec (74. Kubista), Sýkora - Doležal (90. Chramosta).

Zlín – Boleslav 0:2

Branky: 26. Komličenko, 90. Bucha. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Džafič, Podio, Matejov - Pudil, Křapka, Jiří Klíma. Poločas: 0:1. Diváci: 2918.

ZLÍN: Rakovan - Hnaníček (46. Cedidla), Buchta, Jiráček - Matejov, Fantiš, Folprecht, Podio, Bartošák - Železník, Džafič (75. Janetzký).

ML. BOLESLAV: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Křapka - Budínský, Hubínek, Matějovský (46. Bucha), Fulnek - Mešanovič (61. Jiří Klíma), Komličenko (86. Hašek).

Olomouc – Budějovice 1:3

Branky: 50. vlastní Sivok - 19. a 75. Schranz, 62. Brandner. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Hock. ŽK: Látal (trenér) - Schranz, Novák, Ledecký. Poločas: 0:1. Diváci: 2807.

OLOMOUC: Reichl - Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař (65. Tandir), González (75. Texl), Plšek, Houska, Falta - Yunis.

Č. BUDĚJOVICE: Drobný - Čolič, Sivok, Havel, Novák - Brandner, Čavoš, Mršič (88. Helešic), Havelka, Schranz (79. Táborský) - Ledecký (83. Kladrubský).

Plzeň - Ostrava 3:0

Branky: 50. Hejda, 60. Krmenčík, 90.+5 Chorý. Rozhodčí: Marek - Podaný, Kotalík - Adam (video). ŽK: Brabec, Řezník, Limberský - Kuzmanovič. Poločas: 0:0. Diváci: 10 088.

PLZEŇ: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, R. Procházka - Kopic (86. Mihálik), Kayamba (90.+2 Janošek), Hloušek - Krmenčík (82. Chorý).

OSTRAVA: Budinský - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Reiter (76. Holzer), Jirásek (65. Granečný), Hrubý, Kuzmanovič - Diop, Smola.

Bohemians - Opava 1:0

Branka: 63. Vodháněl. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. ŽK: Pokorný - Hrabina, Juřena. Poločas: 0:0. Diváci: 5081.

BOHEMIANS: Le Giang - Bartek, Hůlka, Pokorný, Podaný - Havel (87. Záviška), Jindřišek, Rada, Vodháněl (81. Schumacher) - Vaníček (89. Köstl) - Keita.

OPAVA: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil (85. Stáňa), Žídek - Jursa (79. Souček), Zavadil, Schaffartzik, Šulc, Zapalač (71. Juřena) - Dedič.

Karviná - Slovácko 0:2

Branky: 25. Zajíc, 79. Kalabiška. Rozhodčí: Rejžek - Blažej, Melichar. ŽK: Petkov, J. Šašinka, Lingr - Kadlec, O. Šašinka, Divíšek, Daníček. ČK: 70. Divíšek. Poločas: 0:1. Diváci: 3608.

KARVINÁ: Hrdlička - Ndefe, Dreksa, Rundič, Čonka (81. Vukadinovič) - Smrž (46. Janečka), Hanousek - Ba Loua, Bukata, Lingr - Petkov (46. J. Šašinka).

SLOVÁCKO: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela (72. Šimko), O. Šašinka (63. Kalabiška), Navrátil - Zajíc (87. Krejčí).

Teplice – Sparta 1:1

Branky: 90. Řezníček - 68. Kaya. Rozhodčí: Machálek – Moláček, Caletka – Ardeleanu (video). ŽK: Čmovš, Vondrášek, Kodeš, J. Mareš, Hejkal (trenér) – Plavšič, Trávník. Poločas: 0:0. Diváci: 6362.

TEPLICE: Grigar – Paradin (74. Žitný), Čmovš, Shejbal, Vondrášek, Hyčka – Kodeš (80. Vyhnal), Kučera, Moulis (93. Royo) – Řezníček, J. Mareš.

SPARTA: Heča – Sáček, Kaya, Lischka, Frýdek – Hložek, M. Hašek, Kanga, Trávník, Plavšič (78. Hanousek) – Kozák (62. Tetteh).

1. Slavia 13 11 2 0 28:3 35

2. Plzeň 13 9 2 2 26:12 29

3. Boleslav 13 8 1 4 27:16 25

4. Ostrava 13 7 0 6 22:16 21

5. Jablonec 13 6 3 4 22:19 21

6. Slovácko 13 6 3 4 16:19 21

7. Sparta 13 5 3 5 23:19 18

8. Teplice 13 4 6 3 11:13 18

9. Olomouc 13 4 5 4 18:18 17

10. Liberec 13 4 3 6 18:19 15

11. Bohemians 13 4 3 6 17:22 15

12. Budějovice 13 4 2 7 18:25 14

13. Karviná 13 2 5 6 11:16 11

14. Příbram 13 3 2 8 12:25 11

15. Zlín 13 3 1 9 9:21 10

16. Opava 13 2 3 8 7:22 9

PŘÍŠTÍ KOLO: pátek 25. října - 18.00 Jablonec – Teplice (ČT sport). Sobota 26. října – 14.30 Ostrava – Olomouc, Příbram – Zlín, Slovácko – Opava, 17.00 Sparta – Bohemians 1905. Neděle 27. října – 14.30 Č. Budějovice – Karviná, Ml. Boleslav – Liberec, 17.00 Plzeň – Slavia (vše na O2 TV Fotbal).

