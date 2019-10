Výborný Francouz, Pastrňák září dál

Brankář Pavel Francouz si připsal výhru i ve druhém startu v sezoně, když zneškodnil na ledě Tampy Bay 44 střel a dovedl Colorado v sobotním utkání NHL k vítězství 6:2. David Pastrňák pomohl Bostonu gólem a přihrávkou k bodu za prohru v Torontu 3:4 v prodloužení. Český útočník skóroval podeváté v ročníku a vyrovnal v čele tabulky střelců soutěže vedoucího Neala z Edmontonu.

Jeden gól vstřelil také Tomáš Hertl, který ale neodvrátil prohru San Jose 3:4 s Buffalem. Odchovanec pražské Slavie vyrovnal na začátku třetí třetiny tečí na 2:2. Brankář Calgary David Rittich byl v osmém startu sezony poprvé střídán. Český gólman pustil v Los Angeles v první polovině zápasu čtyři branky a od začátku třetí třetiny ho nahradil Talbot. Rittich, který na žádném gólu nenese vinu, kryl 24 střel a Flames po změně v brankovišti korigovali v závěru výsledek na konečných 1:4.

Druhá hvězda

Francouz byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Předčil ho pouze Jost, který poprvé v NHL nasázel tři branky. Francouz neměl na obě branky nárok, inkasoval je po tečích. Český gólman vytáhl skvělý zákrok za stavu 1:0, když se stihl přesunout proti Ondřeji Palátovi, který střílel do odkryté branky, a zasáhl levým betonem. Na začátku třetí třetiny ho nepřekonal z trestného střílení ani Kučerov.

Boston prohrával v Torontu po šestnácti minutách hry 0:2 a díky akcím Pastrňáka vyrovnal na 2:2 a 3:3. Český útočník nejdříve vybojoval v přesilové hře puk pro Bretta Ritchieho, který našel skórujícího Heinena. Havířovský rodák vypálil v druhé gólové situaci bez přípravy z levého kruhu pod břevno a zajistil týmu v 56. min. alespoň bod. Prodloužení rozhodl obránce Rielly svou druhou trefou v zápase.

Pastrňák vstřelil v posledních třech zápasech sedm gólů a bodoval v šestém utkání v řadě. Během úspěšné série nasbíral všechny body v této sezoně a v produktivitě soutěže je s bilancí devět branek a šest přihrávek na čtvrtém místě.

Návrat Kempného

Obránce Michal Kempný odehrál v NHL zápas po více než půlroce a návrat ozdobil gólem, kterým pomohl Washingtonu k výhře 5:2 nad New York Rangers. Českého hráče po zranění z března a dlouhé rehabilitaci »přivítal« v páté minutě B. Lemiuex tvrdým nárazem na mantinel, který se nelíbil Gudasovi, takže soupeře vyzval na pěstní výměnu. Rvačka netrvala dlouho a Lemiuex českého obránce rychle povalil na led.

Kempného chvíle nastala v čase 15:16, kdy z dorážky dostal Washington do vedení 2:1.

Brankář Caroliny Petr Mrázek, který v předchozím startu vychytal čisté konto, byl v Anaheimu ve 26. minutě za stavu 0:4 střídán. Český gólman si připsal jen devět zásahů a Hurricanes prohráli 2:4. Mrázek si v předchozích čtyřech startech připsal pokaždé výhru, ale v Anaheimu vydržel v brance jen do 26. min., v níž ho překonal z úhlu v oslabení Rowney. »Nesnáším, když musím střídat gólmany,« řekl trenér Caroliny Rod ́Brind'Amour a dodal: »Nebyla to jeho chyba, nechali jsme ho na holičkách. Spousta našich hráčů dnes spala. Nechtěl jsem, aby to odnesl za ně.«

Výsledky NHL: Florida - Colorado 4:5 v prodl., Pittsburgh - Dallas 4:2, Chicago - Columbus 3:2 v prodl., Edmonton - Detroit 2:1, Washington - NY Rangers 5:2, Anaheim - Carolina 4:2, New Jersey - Vancouver 1:0, St. Louis - Montreal 2:5, Arizona - Ottawa 5:2, Toronto - Boston 4:3 v prodl., Tampa Bay - Colorado 2:6, Pittsburgh - Vegas 0:3, Columbus - NY Islanders 2:3 v prodl., Nashville - Florida 2:3 po sam. nájezdech, Philadelphia - Dallas 1:4, San Jose - Buffalo 3:4 a Los Angeles - Calgary 4:1.

(zr)