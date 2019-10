Ilustrační FOTO - Pixabay

Tlak USA na Huawei je zjevně neúčinný

Čínská společnost Huawei sice čelí ze strany Spojených států silnému tlaku, poptávka po jejích zařízeních pro mobilní sítě páté generace (5G) v Evropě však zůstává silná a spíše ještě dál roste.

Firma podle agentury Reuters uvedla, že zhruba polovinu z dosud uzavřených 65 komerčních kontraktů na sítě 5G podepsala právě s evropskými zákazníky. »Ukazuje to dlouhodobou a konzistentní důvěru evropských zákazníků v Huawei,« řekl agentuře Reuters šéf aktivit čínského podniku v oblasti 5G technologie Jang Čchao-pin.

Spojené státy firmu Huawei kvůli údajnému podezření ze špionáže pro čínskou vládu vyloučily z budování mobilních sítí nové generace a ke stejnému postupu se snaží přimět také své spojence. Kupříkladu ale Německo již zveřejnilo návrh pravidel pro výstavbu sítí 5G, která firmu Huawei z dodávek zařízení nevylučují.

V polovině května Washington zařadil Huawei na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této čínské firmě dodávat své produkty. Jang ale upozornil, že firma upravila svůj dodavatelský řetězec tak, aby dokázala plně vyhovět požadavkům kupců síťových zařízení i bez součástek ze Spojených států.

Společnost Huawei už koncem září uvedla, že začala vyrábět základnové stanice pro sítě 5G bez amerických součástek. Předpověděla rovněž, že v příštím roce celkovou produkci základnových stanic pro 5G více než zdvojnásobí, protože tuto technologii zavádí čím dál více zemí.

Ani hospodářské výsledky firmy nenaznačují, že by americký tlak slavil úspěch. Společnost Huawei Technologies od ledna do konce září zvýšila tržby meziročně o 24,4 procenta na 610,8 miliardy jüanů (přes dva biliony korun). Informovala o tom agentura Reuters. Firma, která je největším výrobcem telekomunikačních zařízení a druhým největším výrobcem chytrých telefonů na světě, dodala na trh do konce září 185 milionů chytrých telefonů, což je meziročně o 26 % více. V prvním pololetí společnost vykázala meziroční růst tržeb o 23,2 % na 401,3 mld. jüanů.

(ici)