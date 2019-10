Člověk se diví

Je to možná slabé slovo. Veřejný prostor zaplňují »zaručené« zprávy, které v mnoha případech mohou zranit.

Přímo potravou pro lovce senzací je i nadále dění kolem rodiny Gottových. Jako by nebylo dost jiných problémů, ale i pozitiv. Mimochodem, informovat o úspěších se dnes jaksi nenosí. Máme tu však další sousto. Návštěva prezidenta Zemana v nemocnici »splňuje« pro tyto rádoby informované všechny atributy a spekulace narůstají do mega rozměrů. Řeknete si, co je na návštěvě lékařů? Pro normálního člověka nic, pro tvořitele chimér pole neorané. Každý má právo na názor, ale měl by být podložen realitou a rozhodně by neměl ubližovat a o to jde. Nežijeme ve vakuu a každý jistě zažil, jak moc může ublížit lež.

Pojďme si říct, že lživé výmysly šířit nebudeme a naopak budeme nositeli dobrých zpráv. Těch není nikdy dost. Člověk by měl mít šanci na život bez zbytečných uměle vytvářených problémů. I těch skutečných máme k řešení dost a uměle vytvářet další rozhodně odmítám.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny