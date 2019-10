Mašínové. Minulost a budoucnost jednoho mýtu

Historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek v pořadu Prostor X časopisu Reflex prohlásil, že prezident vyznamenal Mašíny dávno a že si jich váží, protože zde tenkrát komunisti vyhlásili občanskou válku. Vyjádření hodné menšího rozboru. Co také čekat světoborného od člověka z Ústavu pro studium totalitních režimů, že? Jen by mě zajímalo, zda pan historik ví, že zde žádná občanská válka nebyla. Nebo snad byla? Jednalo se o dobu, která byla prodchnuta špionážemi, nepřátelstvím dvou bloků. Netvrdím, že se jednalo o idylku. Přece je několik málo let po válce a společnost se vyrovnává s traumatem druhé světové války. Nepřátelé a kolaboranti byli snad všude.

V Lošanech na Kolínsku, kde Zdena Mašínová vlastní statek, má vzniknout Památník tří odbojů. Tento památník má připomínat protirakouský, protinacistický a protikomunistický odboj. Pan historik očividně účelově vykládá a upravuje dějiny takovým způsobem, aby se jasně ukázalo, že ať doba Rakousko-Uherska nebo ta po únoru 1948 byla jen dobou temnou, špatnou. Na čem se snad všichni shodneme, tak doba nacistické okupace byla nejhorší dobou pro naše národy. Jediné, co se sluší v této souvislosti připomenout, je, že bratři Mašínové byli skutečně vrazi. Zavraždili totiž strážmistra Honzátka a poté zabili několik lidí v Německu. To jsou hrdinové? Takové lidi chce Ústav pro studium totalitních režimů obhajovat?

Hrdinou byl Josef Mašín, který byl v odboji za druhé světové války. Pokud ale někdo chce obhajovat, že zde byl nějaký protikomunistický odboj, respektive třetí odboj, tak evidentně nezná historii. Odboj se typicky vede v nějakém válečném konfliktu, tak jako za obou světových válek. Nejsem si vědom, že by nějaká horká válka byla po roce 1948. Pouze zde existoval uměle vytvořený konstrukt studené války. Z této logiky nemohou být bratři Mašínové bráni jako odbojáři.

Podívejme se na jeden zajímavý myšlenkový experiment: když budu bojovat proti současnému režimu, a to i za cenu nějakých zločinů, například pozvednu zbraň, a to jen proto, že se současným systémem nesouhlasím, tak budu někdy v budoucnu také označen za odbojáře? Je to stejná logika jako v případě bratří Mašínů, akorát posunuta do jiného systému. Možná se v budoucnu dočkáme jiných ikon minulosti, protože zcela jistě »někdy« dojde ke změně systému. Chápu, že doba po roce 1948 nebyla zrovna růžová, hlavně v 50. letech, ale účelově překroutit dějiny dle vítězů umělého konstruktu studené války je opravdu tristní a jedná se o ryze tendenční věc.

Už tři desítky let se vyrovnáváme se svou vlastní minulostí. Neustále jsme konfrontováni s tím, že minulost byla špatná a je hodná odsouzení. Této věci právě slouží Ústav pro studium totalitních režimů, který účelově vytváří minulost. Kdyby historici v tomto ústavu bádali a nepletli se do politiky, tak by to bylo v pořádku. Mají nám minulost předkládat takovou, jaká byla. Jinak je vytváření jakýchkoliv podobných ústavů ryze účelové, aby se nastupující systém obhájil ve vztahu k minulosti. Typickým příkladem je právě snaha vytvořit památník na Mašínově statku, kdy na jedné straně zde máme nevraživost vůči osvoboditelům a jejich památníkům a na straně druhé je zde snaha vytvořit novodobý památník, který chce minulost vyložit v logice vítězů studené války. V celé věci vidím jen účelovost, protože vzít do ruky zbraň a zabít nevinného člověka v jakékoliv době, je prostě vraždou. Na tom nikdo nic nezmění.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora