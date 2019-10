Dvě srovnání, která se nabízejí

Když sleduji informace o situaci v Katalánsku a denní střety s policií, které končívají dokonce i stovkami zraněných, ptám se, jak z tohoto hlediska hodnotit »náš« 17. listopad 1989, který se dokonce stal státním svátkem. Tam, v Katalánsku, lidé demonstrují za svobodu a proti nespravedlivému výroku španělského Nejvyššího soudu, který na mnoho let poslal do vězení bývalé členy místní katalánské vlády, a ač byli zvoleni do zákonodárných sborů, místních či celoevropských, neumožnil jim převzít funkce.

Tady u nás, v Československu roku 1989 nic takového nebylo. Ano, zákrok policie nebyl adekvátní. Dodnes se pořádně neví, jak to bylo. Následné demonstrace už naprosto probíhaly v režii opozičních sil, které neměly vůbec zásluhu na konání nějakého protestu, neměly žádný program, který by dokázal přivést lidi do ulic, a přesto lidé přišli. Stačila k tomu rozbuška, kterou se stala pověst o mrtvém studentovi, který zemřel, stejně jako tomu bylo v roce 1939, na základě zákroku policejních orgánů. Tentokrát nikoli zahraničních, tedy německých.

Zákroků policie proti demonstrantům za uplynulých třicet let bylo ve světě mnoho. Převrat se po nich nekonal, i když byly třeba několikatýdenní. Police v rukou státních orgánů v nich zakročila a to mnohdy ostřeji, než tomu bylo v Praze onoho 17. listopadu.

Proč o tom píšu? Protože to svědčí o neschopnosti tehdejšího vedení státu řešit problémy, a to nejen ty momentální, ale zároveň, v dalších dnech, kdy demonstrace na základě lživé zprávy se rozšířily do většiny míst naší vlasti, i o humánnosti tehdejšího režimu. Měl sílu zakročit. Nezakročil však. Netekla krev jako v Katalánsku či v Paříži v době zvýšené aktivity žlutých vest.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov