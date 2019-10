Není ničení jako ničení?

Minulý týden jsem se v souvislosti s projednáváním veřejnoprávních médií v Poslanecké sněmovně (a protestem před ní) zastával na Facebooku naší, tedy České televize. Nemám totiž rád černobílé odsudky, a hlavně vidím na naší televizní scéně kanály daleko horší, které staví svou sledovanost od základů na obchodu se strachem, šíření fake news a místy až extrémním populismu. Tohle se o ČT rozhodně říct nedá, přesto je pravda, že i Kavčí hory mají své mouchy…

Zabarvení tohoto veřejnoprávního média je jednoznačně pravicové, místy až neoliberální. Vedení ČT to označuje za přístup v souladu s principy Evropské komise, občas to ale vypadá, že na Kavkách jsou v tomto papežštější než papež. Brusel určitě nediktuje protežovat strany formátu TOP 09, ODS či Pirátů.

Co je ale v ČT evidentně jasně nevyvážené, to je přístup k zahraničně politickým událostem… Ne, nebudu zmiňovat zjevnou soustavnou protiruskou mašinerii, ze které Brusel určitě má velkou radost a poklepává zodpovědné mediální pohlaváry po ramenou, protože na příkladu Číny je (Koněv, Nekoněv) vidět, že by mohlo být ještě hůř. Nejde mi ani tak o protipekingské ataky Hřiba satana a jeho party, ale o zpravodajsko-publicistický přístup k jiné čínské lokaci. Jak jinak si totiž vyložit každodenní, do očí bijící masáž týkající se několikaměsíčních protestů v Hongkongu? O to víc pak v souvislosti s aktuálním děním v Katalánsku po týden starém španělském potvrzení toho, že tamní soudy a kabinety prostě ani ve 21. století v EU nemají problém s vyráběním novodobých politických vězňů. Co následovalo, je zcela logické. Katalánci, a to i ti, kteří s potenciálním odtržením od Španělska nesouhlasí, vyšli do ulic, protože tresty ve výši devět až třináct let za snahu dát prostor vlastním lidem v referendu – jakkoli prý neústavním – jsou tresty z dnešního úhlu pohledu div ne středověké či, ať nechodíme tak daleko, frankistické.

V pátek dorazilo do Barcelony půl až tři čtvrtě milionu lidí, kteří zde završili patero hvězdicovitých pochodů z celého regionu. Zvolili v drtivé většině nenásilnou občanskou neposlušnost a stávky, v Barceloně se kvůli tomu neodehrála Pucciniho Turandot a tento týden se kvůli dalším chystaným masovým protestům nebude hrát El Clásico. Z obrazovek ČT se ale dozvíme přednostně o pár stovkách chuligánů, kteří se rozhodli vzít útokem centrum Gaudího metropole. Pohledy na statisícového hada poklidných demonstrantů prakticky veškeré žádné. Hlavně že když k podobnému ničení veřejného majetku docházelo v Hongkongu, byli jsme Českou televizí opakovaně ujišťování, že jsou za tím prý pevninskou Čínou nastrčení provokatéři. O možných provokatérech »z Madridu« ovšem tentokrát ani slovo. Záhada, nebo cíl?

Roman JANOUCH