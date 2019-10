Ilustrační FOTO - Pixabay

Stále vedou Eliška s Jakubem

I jména Madonna Mia nebo Atrey mají děti narozené letos v lednu v České republice. Většinou jsou ale Češi v pojmenovávání svých dětí konzervativní.

Na prvních místech tak letos byla stejně jako loni jména Eliška a Jakub, oznámil Tomáš Chrámecký z Českého statistického úřadu (ČSÚ). Eliška i Jakub se na první příčce drží už několik let. Jména udělovaná v lednu sledují statistici od roku 1999. Údaje ČSÚ zveřejnil při příležitosti Evropského dne statistiky, který připadá na 20. října.

»Stejně jako vloni se i na začátku letošního roku narodilo nejvíce Elišek a Jakubů. Není to žádné překvapení. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan,« uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. »Na dalších předních místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš,« doplnil.

Celkově dali letos rodiče svým potomkům narozeným v lednu 582 různých chlapeckých a 678 dívčích jmen. Bylo mezi nimi i několik neobvyklých jmen. »Z dívčích bych uvedl Hátu, Lorelaj, Sisi nebo Madonnu Miu. U chlapců zaujme Heliodor, Atrey, Lionel a Loki,« sdělil Chrámecký.

První příčky žebříčku nejčastějších jmen v ČR se příliš nemění. Za 20 let, kdy statistici jména dětí narozených v lednu sledují, se na prvních třech pozicích u chlapců vystřídalo jenom pět různých jmen. U dívek byli rodiče kreativnější, takže se na prvních pozicích vystřídalo deset jmen.

U chlapců se mnohem častěji než u dívek dědí křestní jméno po rodičích, a to v 16 procentech případů oproti jen čtyřem procentům u dívek. Vyplývá to i ze srovnání statistiky jmen dětí se statistikou jmen rodičů, která ČSÚ také sleduje. »První příčky u otců a synů jsou velmi podobné, zcela opačné je to u matek a jejich dcer,« uvedl Chrámecký. Mezi otci bylo totiž nejvíce Janů, Petrů a Tomášů, což jsou i jedny z nejčastějších jmen dětí narozených v lednu. U matek ale vedla jména Lucie, Kateřina a Jana, zatímco u novorozených dívek byla tato jména až ve třetí desítce žebříčku, a v případě Jany dokonce až na 66. místě.

(cik)