Amsterodam: podvodný prodej tulipánů

Turisté, kteří si na slavném květinovém trhu v Amsterodamu koupí cibule tulipánů, se často květů nedočkají. Vykvete totiž jen jedno procento.

Zjistili to podle agentury AFP vyšetřovatelé z amsterodamské radnice a Královské všeobecné asociace pro kulturu květinových cibulí (KAVB), která sdružuje nizozemské pěstitele. Přišli také na to, že vykvetlé květiny se nepodobají obrázkům na obalu a v balení je méně cibulek, než je na něm napsané.

»Miliony turistů a návštěvníků jsou terčem podvodu,« řekl zástupce KAVB René le Clercq. Nákup cibulek tak podle něj mnohdy končí zklamáním.

Květinový trh (Bloemenmarkt) v Amsterodamu, který funguje už od roku 1862, je jedním z největších turistických lákadel města. Kromě tulipánů prodavači nabízejí narcisy, sněženky, fialky, orchideje a pivoňky.

Z 1363 koupených cibulí, které členové KAVB v rámci průzkumu zasadili, jich později vykvetlo jen 14. Podobně špatně na tom byly i cibule zakoupené ve městě Lisse, kde leží největší květinový park v Nizozemsku - Keukenhof. Z nich vykvetla dvě procenta tulipánů.

Tulipány představují nizozemský národní symbol a trh s cibulkami je důležitou součástí místní ekonomiky, připomněl René le Clercq. Problém s cibulkami ale podle něj přetrvává už 20 let. Oběťmi jsou podle něj především turisté, u nichž se nepředpokládá, že by se do Nizozemska vrátili a nákup reklamovali.

