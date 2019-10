Ilustrační FOTO - Pixabay

Blíží se energetická krize?

Bez nově postavených elektráren, v čele s novými jadernými bloky, nebude mít Česká republika do budoucna kde brát elektřinu. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Z hodnocení elektrizační soustavy do roku 2040 (MAF CZ), které zpracovala společnost ČEPS, vyplývá, že pokud by se situace neřešila, stala by se Česká republika od roku 2030 postupně závislé na dovozu elektřiny ze zahraničí. Podle Havlíčka hrozí, že elektřinu nebude v Evropě kde brát a bude velmi drahá.

»Energie bude potřeba více, než si lidé většinou myslí. Čeká nás etapa masivní elektrizace společnosti. Vodíkový pohon aut je zatím sci-fi, takže přijde vlna elektrického automobilismu. Budou se stavět elektrifikované vysokorychlostní železnice. Plus tzv. chytré domácnosti, chytrá města a další digitalizační projekty, to vše zvýší razantně energetickou potřebu celé společnosti,« uvedl již dříve pro Haló noviny stínový ministr průmyslu a obchodu KSČM Pavel Hojda.

Stínový ministr průmyslu a obchodu KSČM Pavel Hojda.

Podle Hojdy může být v příštích padesáti stabilním zdrojem energie letech jen jádro. »Ekologové proti jádru často protestují, věří v tzv. obnovitelné zdroje. Jenže jaderná energetika je k životnímu prostředí často šetrnější, než neuvážené masivní uplatňování obnovitelných zdrojů bez znalosti souvislostí a důsledků, včetně ekonomických,« připomněl.

Ministr doplnil, že z nových dat vyplývá, že ČR nebude stačit pouze plánovaná stavba nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Během pěti let podle něj musí začít také diskuse o rozšíření druhé české jaderné elektrárny v Temelíně. V současné době je ČR dlouhodobě vývozcem elektřiny. Havlíček zopakoval, že druhým nejvýznamnějším zdrojem budou do budoucna v ČR obnovitelné zdroje, uhlí čeká útlum.

»Po pravdě řečeno - toto se mělo dělat už před deseti lety. Před pěti lety to bylo za minutu 12 a dneska jsme skutečně v energetických hodinách, pokud to tak nazvu, které nám opravdu tikají. Pokud neuděláme rozhodnutí a jasně nevyznačíme směr a cestu, tak vidíte, že už v roce 2030 můžeme mít problémy,« uvedl ministr.

Z dat Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vyplývá, že spotřeba elektřiny v České republice loni meziročně vzrostla o 0,2 procenta na 73,9 terawatthodiny (TWh). Je to nejvyšší hodnota od roku 1981, od kdy jsou údaje k dispozici. Výroba loni stoupla o 1,1 procenta na 88 TWh. Největší podíl (43 procent) připadal na hnědouhelné elektrárny.

Vývoz elektřiny loni meziročně vzrostl o 9,3 procenta na 25,5 TWh. Dovoz se snížil o 23,2 procenta na 11,6 TWh. Nejvíce elektřiny se vyvezlo na Slovensko a do Rakouska, největší dovoz připadal na Německo a Polsko.

Aktuální materiál ČEPS doplňuje evropský výhled, který hodnotí situaci se zdroji elektrické energie v celé Evropě. MAF CZ 2019 podle firmy ukazuje, že do roku 2040 ČR čeká výrazný úbytek výrobních zdrojů, které je třeba nahradit.

(cik)