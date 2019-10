Ilustrační foto - wikimedia commons

Po Dillí s maskou

Indická metropole Dillí, která byla loni nejvíce znečištěným městem světa, se snaží čelit emisím a smogu. Právě před týdnem bylo v Dillí zakázáno používání dieselových generátorů a v tomto týdnu úřady v indické metropoli školákům rozdají ochranné masky, informovala agentura AFP.

Průměrná hustota PM2,5 (prachové částice menší než 2,5 mikrometru) dosahuje v Dillí 108 mikrogramů na metr krychlový, což je čtyřikrát více, než Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje za bezpečné. Indické úřady očekávají, že i v příštích dnech se situace dále zhorší, protože v předchozích letech hustota malých prachových částic, které snadno pronikají do plic, v Dillí pravidelně překračovala 400 mikrogramů na metr krychlový.

Zanedlouho, od 4. do 15. listopadu, proto bude platit nařízení, podle kterého budou v určitý den smět vyjet do ulic pouze automobily s lichými poznávacími značkami a další den zase automobily se sudými čísly na poznávací značce. V kritické dny bude rovněž zakázaný vjezd do hlavního města Indie kamionům.

Znečištění ve dvacetimilionovém Dillí způsobují především automobily a průmyslové emise, ale i prach ze stavenišť a dým vznikající při spalování odpadků a zbytků zemědělských plodin na polích. V loňském roce Organizace spojených národů (OSN) uvedla, že 14 z 15 nejvíce znečištěných měst se nacházelo v Indii.

(čtk)