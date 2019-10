Ilustrační FOTO - Pixabay

Les mizí i v Africe. Na lítost pak bude pozdě

Džungle byla tak hustá, že šlo zpozorovat slony až na poslední chvíli, když byli tak blízko, že bylo téměř možné dotknout se jich. Olabode Emmanuel již hodiny pátral po tlustokožcích skrytých v tmavém lese, asi sto kilometrů od největšího nigerijského města Lagosu, píše agentura AFP.

»Matka začala tlouci ušima, aby vytvořila překážku mezi námi a svou rodinou. Bylo to zvláštní,« říká vědec. Stejně tak bylo zvláštní potkat slony blízko Lagosu, ekonomické metropole Nigérie, s 20 miliony obyvatel a rekordním znečištěním. Malí a zavalití lesní sloni, kteří se bojí lidí, žijí v noci, vysvětluje Emmanuel, šéf Forest Elephant Initiative, organizace na ochranu lesní rezervace Omo. Těchto 1325 kilometrů čtverečních je chráněno téměř celé století, ale v současnosti rezervaci ohrožuje nelegální kácení stromů a rychlá urbanizace regionu.

Šokovaní Lagosané

Vzdálení bratranci velkých slonů savanových jsou odborníky na maskování. Umějí to tak dobře, že jejich přítomnost téměř nelze zjistit. »Když lidé z Lagosu slyší mluvit o slonech, nevěří tomu. Jsou šokovaní!« říká Joy Adeosun, vědec spolupracující s Emmanuelem. V posledních desetiletích přišla Nigérie o téměř všechny své slony. V obchůdcích, kde se v Lagosu ještě prodává slonovina, prodavači ujišťují zákazníky, že všichni nigerijští sloni odešli. Jeden prodavač, který vystavuje Pannu Marii o rozměrech předloktí vyřezanou ze sloního klu, tvrdí, že soška pochází z Kamerunu.

Gigantické odlesňování

V lokalitě Omo, kterou UNESCO označilo za

biosférickou rezervaci, nejsou jen sloni. Byli zde zpozorováni buvoli, antilopy či šimpanzi. Přesto se rezervace ze všech stran prudce zmenšuje v zemi, kde v roce 2050 bude žít dvojnásobek nynějších 190 milionů obyvatel. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) uvádí, že odlesňování v Nigérii je jedno z největších na světě. »Ničit je tak snadné. Ale když zmizí les, změní se celý ekosystém. Bude méně pršet, a tak budou farmy méně rentabilní. Následky ponesou všichni,« říká Emmanuel.

Je tady tolik stromů…

Kácení stromů je zakázáno asi na polovině rozlohy lesa. Korupce je však všudypřítomná a stromy se přes zákaz stejně porážejí. Ibiyinka James nechápe, v čem je problém. Za volantem svého nákladního vozu plného nelegálně poraženého dřeva tento řezník vysvětluje: »Je tady tolik stromů... A ptáci mohou odletět do jiného lesa.« Když jsou stromy vykáceny, začínají farmáři na jejich místě pěstovat své kultury. »Musím nakrmit rodinu. Co můžu dělat jiného?« ptá se Christopher Shadrach, jeden z vesničanů. Jako stovky dalších Nigerijců žije v plechové chýši. Tyto příbytky vyrostly na místě stromů.

Napětí stoupá

Sloni však farmářům konzumují úrodu, takže napětí stoupá. Prostor pro slony se zmenšuje a nutí zvířata hledat nová útočiště. Většina z nich ustoupila do lesa, ale někteří si našli nový domov ještě blíže k městu. V rezervaci Omo zbyla asi stovka slonů, ale jejich existence nebyla nikdy tak ohrožena, stejně jako existence lesa. Nigerijská nadace Africa Nature Investors (ANI) chce rozvíjet ekoturistiku. »Mohlo by to vytvořit nová pracovní místa. Nejdříve však musíme skoncovat s kácením lesů,« říká belgický obchodník Filip Van Trier, který vyrostl v Nigérii.

Lesy jsou zásadně důležité, protože brání záplavám celých čtvrtí vybudovaných na močálech, vysvětluje Shakirudeen Odunuga z Lagoské univerzity. Bez lesů bude vedro nedýchatelné. Emmanuel a jeho tým procházejí denně lesem, aby zabránili jeho zničení. Vědec si je jistý: pokud les zmizí a sloni s ním, budou toho Nigerijci litovat, ale už bude pozdě.

(ava, čtk)