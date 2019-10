Ilustrační FOTO - Pixabay

Nepít je normální, říká nová kampaň

Nepít je normální, zdůrazňuje nová stejnojmenná kampaň, která upozorňuje na rizika alkoholu prostřednictvím televizních spotů. Podílely se na ní úřad vlády, ministerstvo zdravotnictví, Česká televize a Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Jejich zástupci na tiskové konferenci v Praze uvedli, že kampaň mimo jiné vyvrací některé nebezpečné mýty, například o pití v těhotenství.

Kampaň nikoho nenutí k abstinenci, ale sděluje, že pití alkoholu by mělo být výjimečnou, nikoliv běžnou součástí života. Mezi dospělými v ČR 900 000 lidí pije rizikově, 600 000 pak každý den. Podle ministerstva zdravotnictví náklady spojené s následky pití alkoholu převyšují 59 miliard korun ročně. Suma zahrnuje jak financování léčby závislosti a nemocí, tak i trestné činy, dopravní nehody a sníženou produktivitu práce.

Televizní spoty režisérek Rozálie Kohoutové a Sofie Šustkové cílí na těhotné ženy, dospělé i rodiče nezletilých dětí. Průměrný věk, kdy děti v ČR poprvé ochutnají alkohol, je 12 let, často se tak děje přímo v rodině. Kohoutová řekla, že se při přípravě spotů inspirovaly reklamami na alkoholické nápoje, které navozují zdání pohody a úspěchu. V jejich podání ale idyla ústí do dramat a trapasů, které zavinil alkohol. Spoty mají dovést lidi k zamyšlení, jak moc pijí oni sami. Informují také o tísňové lince pro alkoholiky a jejich příbuzné a uvádějí na pravou míru některé nepravdy - například to, že mírné popíjení alkoholu v těhotenství neškodí.

Ministerstvo zdravotnictví připravuje rovněž návrh zákona na regulaci reklamy na alkohol. V budoucnu by měl být nabízen jen jako produkt, bez přítomnosti lidí. Návrh má být hotový do konce roku. Poslanci teď projednávají také daňový balíček, jehož součástí je vyšší zdanění tvrdého alkoholu.

Přednosta Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Miovský ocenil, že jsou na rozdíl od minulosti připomínány i problémy, které sužují lidi předtím, než se k závislosti takzvaně propijí. Alkohol přispívá k rozvoji zhruba 250 různých nemocí - například cukrovky, poškození jater či onkologických onemocnění. Má negativní dopad i na mezilidské vztahy.

Výroba spotů stála 600 000 korun, ČT je bude vysílat do konce listopadu, v plánu je i jejich využití na internetu.

Česko je společně s Francií na druhém místě v žebříčku spotřeby alkoholu mezi zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Roční spotřeba čistého lihu na osobu činí 11,7 litru.

(ste)