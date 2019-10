Slovanská epopej Alfonse Muchy. FOTO - wikimedia commons

Epopej má mít v Krumlově místo

Moravský Krumlov chystá úpravy zámku, kde by měla být od léta příštího roku vystavena Slovanská epopej Alfonse Muchy. Odhadované náklady jsou 35 až 40 milionů korun.

Deset milionů dá město, o stejnou částku požádá Jihomoravský kraj i s případným navýšením a 13 milionů chce získat z ministerstva kultury. Slovanskou epopej půjčí Krumlovu na pět let Praha, která zatím plátna nemá kde vystavit.

»Jsem rád, že velkoformátová plátna Alfonse Muchy budou opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Uvidíme je tam zhruba v polovině příštího roku,« uvedl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Muchova díla byla na zámku vystavena v letech 1968 až 2011. Pak putovala do Prahy. »Moravský Krumlov se na návrat obrazů velmi těší. Je totiž reálná naděje na zvýšení turistického ruchu. Zámek musí dodržet podmínky, za kterých Praha plátna zapůjčí,« dodal Kováčik.

Náklady mohou dosáhnout až 40 milionů korun. Pomoci by městu mohlo ministerstvo kultury. »Věřme, že tomu tak bude. Je nesporně dobré, že Moravský Krumlov ožije návštěvníky, kteří si budou chtít Muchovu epopej prohlédnout. Zámek dnes vlastní město a snaží se jej opravit. Památky nesmí chátrat ani mizet v rukou zahraničních majitelů. Rodinné stříbro v podobě památek by mělo zůstat v rukou obcí, měst a státu, který by měl pomoci je zachovat pro příští generace,« konstatoval Kováčik.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Do roku 2011 byly obrazy zhruba 50 let v Krumlově, v roce 2011 je tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt. Nyní jsou v depozitáři Galerie hlavního města.

(cik)