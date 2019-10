Ilustrační FOTO - Pixabay

Dvě pětiny domácností chovají psa

Psa chovají dvě pětiny českých domácností. Typickým majitelem je mladý člověk do 30 let žijící mimo velkoměsto. Majitelé mají většinou jednoho psa, jen každý pátý jich má více. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK.

Pes se vyskytuje v domácnostech 40 procent dotázaných. V průzkumu, který se nedotazoval lidí nad 60 let, jsou nejpočetnější skupinou mladí lidé do 30 let. Mezi nimi má psa každý druhý. Následují lidé ve středním věku mezi 45 a 59 lety, z nichž má psího mazlíčka 43 procent dotázaných. Typickým majitelem psa je člověk žijící na vesnici (56 procent), méně často člověk z malé obce a nejméně rozšířené je chovat psa ve velkoměstě (26 procent).

Majitelé mají většinou jednoho psa, jen každý pátý majitel jich má více. Smečku mají častěji lidé v rodinných domech nebo velkých bytech. Více psů si pořizují lidé s vyšším příjmem, zatímco vlastnictví jednoho psa na příjmu nezávisí.

Polovina pejskařů (53 procent) chová psa střední velikosti, za nimi jsou nejčastěji zastoupena velká plemena od 25 do 40 kilogramů váhy psa v dospělém věku. Trpasličí plemena chová 23 procent pejskařů a nejméně (pět procent) připadá na obří plemena nad 40 kilogramů.

Tři čtvrtiny majitelů pořídily svému psímu kamarádovi pelíšek uvnitř domu. Skoro dvě třetiny majitelů dovolují psovi ležet na křesle nebo jiném nábytku a dvě pětiny ho tolerují ve vlastní posteli. Výhradně venku pobývá 18 procent psů. Třetina majitelů přitom v průzkumu uvedla, že psovi umístila boudu na zahradu. Zahradu s možností výběhu pro psa má polovina majitelů.

Na zahradě pobývají většinou velká a obří plemena, která mají také častěji k dispozici psí boudu. Ležení na křesle a spaní v posteli je dovoleno hlavně trpasličím plemenům, kterým to povolí dva ze tří pejskařů. U větších plemen do 40 kilogramů to smí psi čtvrtiny majitelů. V posteli psa nechávají častěji Pražané, lidé z menších bytů a ti, pro které je pes lékem na samotu.

