Ilustrační FOTO - wikimedia commons

Nejednoznačné hodnocení »sametu«

Jednoznačně kladně sametovou revoluci hodnotí jen 36 procent lidí ve věku nad 40 let. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS Market Research.

Více než čtvrtina Čechů starších 40 let odpověděla, že revoluce na jejich život neměla vliv, zhruba šestina respondentů se domnívá, že jejich život změnila k horšímu.

Více než třetina Čechů nad 40 let si myslí, že za socialismu bylo lépe, ve skupině respondentů se základním vzděláním nebo výučním listem tak odpověděl každý druhý. Podobně smýšlí 31 procent lidí se středoškolským vzděláním, z vysokoškolsky vzdělaných respondentů si to myslí necelá šestina. Lidé s tímto názorem jako důvody nejčastěji zmiňovali to, že všichni mohli či museli pracovat, větší sociální jistotu nebo větší ohleduplnost spoluobčanů.

Na otázku, kdy se sametová revoluce uskutečnila, odpověděly správně tři čtvrtiny Čechů. Jiné datum zvolilo procento respondentů, nevěděla téměř čtvrtina.

(ste)