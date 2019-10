Konference GUE/NGL probíhají v prostorném sále hlavní budovy Evropského parlamentu v Bruselu pro několik stovek přítomných (nabízíme pohledy na dvě třetiny sálu – řečniště a zadní část posluchárny).

GUE/NGL před konferencí OSN o změně klimatu COP25 v Santiagu de Chile

Pomáhat lidem, ne korporacím!

Jediná autenticky levicová a zelená frakce v Evropském parlamentu, Evropská sjednocená levice/Severská zelená levice (GUE/NGL), uspořádala minulý týden dvojici ideově »příbuzenských« konferencí COP25: změny za trvale udržitelné klima, resp. Jaderné odzbrojení – jak vytvořit Evropu a svět bez jaderných zbraní. Na obě frakční/skupinové konference (či, chcete-li, veřejná slyšení) nás pozvala europoslankyně GUE/NGL Kateřina Konečná. A ne náhodou. Ač se jedná o zdánlivě nesouvisející témata, místopředsedkyně ÚV KSČM dobře věděla, že její kolegové z frakce si v nich umí najít hodně společného.

Tím prvním společným jmenovatelem rozhodně přitom nebyla jen osobnost Katčina kolegy z GUE, irského europoslance Micka Wallace, jenž promluvil v druhém panelu ekologického slyšení svého dánského kolegy Nikolaje Villumsena a druhý den spoluorganizoval oba panely následného protijaderného slyšení. Mick Wallace byl hvězdou obou slyšení nejen proto, že se v prosinci za GUE/NGL zúčastní chystané Konference OSN o změně klimatu v Santiagu de Chile, na níž nebude chybět v rámci svého světového turné ani letošní 16letá laureátka alternativní Nobelovy ceny míru Greta Thunbergová, ale Mick na více než stovku účastníků obou slyšení zapůsobil především svou bezprostředností, takovým nenuceným přístupem k věci – žádná saka, natožpak kravaty, prostě zálesák z irského srubu, který nepřijel předvádět své svršky ani společenské »náležitosti«, ale jako správný zákonodárce správné levicové skupiny dává přednost obsahu, meritu věci.

Zelené dohody

A v tomto případě se skutečně jedná o zásadní celospolečenská témata, která mohou ovlivnit další podobu fungování, resp. celého přežití (či nepřežití) naší civilizace. O klimatickou krizi a svět ve stínu nové vlny jaderného zbrojení.

GUE/NGL účastníkům prvního slyšení pochopitelně nabídla i propagační a studijní materiály s patřičně klíčovými hesly jako »Měňme systém, ne klima«, »Pomáhat lidem, ne korporacím« či tematickými twitterovými hashtagy #ClimatEmergency a #TimeForAction.

Řečníkům »z lidu« bedlivě naslouchala a jejich zkušenosti si zapisovala i europoslankyně GUE/NGL za španělský Podemos Idoia Villanueva Ruizová.

Aktéři prvního klimatického panelu, který se zaměřil na změny, jež by (ne)měl přinést chystaný výlet na COP25, na čerstvé závazky sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje (SDG’s) OSN a na mládežnická klimatická hnutí: europoslankyně a europoslanci GUE/NGL Manon Aubryová, Anja Hazekampová, Petros Kokkalis a Idoia Villanueva Ruizová, bývalá europoslankyně a účastnice zatím poslední klimakonference COP24 v polských Katowicích Lynn Boylanová, poslankyně řeckého národního parlamentu Charoula Kafantariová, ředitel Climate Action Network Europe Wendel Trio, Susann Scherbarthová z organizace Přátelé Země a Evropy, resp. další účastnice COP24 Silvia Pastorelliová z italské sekce Rebelie proti vyhynutí (XR), ti všichni byli velmi kritičtí ke zmiňovaným oficiálním dostaveníčkům COP OSN i k »zeleným politikám« oficiálních kruhů, tj. Evropské komise, vlád evropských mocností, ale i kolegů europoslanců z ostatních frakcí, včetně frakce Zelených (jejíž součástí jsou i čeští Piráti), protože se shodli na tom, že v rámci kapitalismu se skutečně ekologická politika, která by ochránila bortící se současnou civilizaci, dělat nedá. Takže k vytváření nejrůznějších Zelených dohod (Green Dealů) je třeba přistupovat střízlivě a mít se na pozoru.

Třídní rozměr

Kapitalismus je totiž brutální a ve skutečnosti nenabízí žádná řešení, naopak to on produkuje ekologickou devastaci. Není divu – kapitalisté, jak také zaznělo v následné diskusi v rámci tohoto panelu, neberou vážně ani mnoho jiných potřebných věcí – »ti by prodali i vlastní babičku, když jde o byznys…«

Proto nelze oddělovat ekologické otázky od otázek sociálních - vždyť 10 % nejbohatších je zodpovědno za 50-55 % veškerého znečištění planety, a to i kvůli vojenskému byznysu, zbrojení a válkám… Navíc chudší a nejchudší za dopady klimatických změn zaplatí nejvíc!

Proto se boj za klima musí spojit s bojem proti sociální nespravedlnosti, ale i bojem za mír, za svět bez jaderných zbraní.

A jak by takový boj měl vypadat? Tady je nesmírně důležitá otázka strategie a P.R. Kolega Silvie Pastorelliové z XR se obává, že tématu klimatu se budou média přednostně věnovat už jen několik týdnů a pak si zase najdou něco jiného. A to je třeba změnit!

Pravicový populismus

Přitom ale musíme myslet i na vlastní přístup k problému, na jeho formy. Nepropadnout naivnímu ekologismu (Idoia V. Ruizová), být opatrní, neodrazovat od našich cílů širší veřejnost (Lynn Boylanová v předtuše toho, co se mělo stát za dva dny v Londýně během protestu právě XR), a to mj. tím, že se vzdáme nároku na absolutní pravdu a budeme vnímat i lidi, kteří pod tlakem rostoucího pravicového populismu a popírání klimatické krize nejsou dosud přesvědčeni o tom, že situace už je nevratná (zástupce řecké SYRIZY).

Recept nabízejí aktivisté z Hnutí zelených studentů Dánska, kteří přinesli informaci, že ekologie v posledních tamních volbách postoupila ze čtvrtého až pátého nejdůležitějšího předvolebního tématu na téma číslo 1 a najednou všechny politické strany v Dánsku – od extrémní levice po extrémní pravici - hodlaly zezelenat! Co kolem Kodaně přináší úspěch, je kombinace lobbismu a optimismu (jakkoli se může zdát, že právě toho už se v tématu klimatu nedostává jaksi z logiky věci). Vždyť máme podle vědců už jen 11 let na snížení emisí CO2 na polovinu (co takhle třeba zavedením daně z CO2), ideálně pak na zlikvidování fosilních paliv vůbec (viz Evropská klimatická banka bez fosilních paliv), na dodržování 17 cílů SDG, na klimatickou bezpečnost, neutralitu, spravedlnost i genetiku, na klimatický rozpočet, klimatický potravinový řetězec či obranu neustále rostoucího počtu klimatických uprchlíků a bezdomovců.

A v téhle situaci jen 10 % lidí z předních světových mocností, kde se fosilní průmysl rozhodl ignorovat zničující dopady své činnosti, zná cíle klimatického hnutí (naopak v Turecku či jinde ve třetím světě je to až 90 %! – možná i proto, že situace tam, zmíněna byla konkrétně Subsaharská Afrika, je neskutečně špatná).

Ani zářijový Klimatický summit OSN v New Yorku toho moc nepřinesl, proto bychom se neměli upínat ani na COP25 či následující COP26 v Glasgowě, ale každopádně jde o dobré platformy pro diskusi aktivistů z XR či F4F (Pátků pro budoucnost Grety Thunbergové) s politiky.

Nezvratný osud?

Některé nezvratné záležitosti každopádně skutečně už probíhají. Diskutující z Řecka na vlastním příkladu poukázali na to, že klimatičtí aktivisté rozhodně nešíří nějaké utopické či poplašné zprávy. V Řecku totiž pomalu můžeme vidět veškeré možné ekologické problémy, které mohou nastat (třeba na poloostrově Chalkidiki u Soluně se ztrácí celé hory a demonstranti proti tamní firemní bezohlednosti jsou brutálně potlačováni policií).

Hovoříme o vyhynutí mnoha druhů, ale i civilizace tak, jak ji známe (Silvia Pastorelliová a XR). O kolik může stoupnout moře, když teplota vzroste o 1,5 stupně Celsia? Nebo dokonce až o tři stupně?! Ale už těch +1,5 stupně bude prý fatálních, ba zničujících. Zmizí třeba Fidži, Tuvalu či Kiribati, některé jiné ostrovy ostatně už zmizely, svět se změní. Ať chceme, nebo ne. Jak se změní, to už je jen na nás. Ale máme-li oslovit potřebnou většinu, pak to celé musí vyústit v nový politický příběh…

Roman JANOUCH

FOTO – autor