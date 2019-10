Jak vymalovat podle šéfa ODS

Franz Kafka by nechápal. Nejde jen o facebookovou fotku Petra Fialy. Že by chtěl lidem ukázat, jak se budou mít s ODS?

Kvalitní oblek při malování domu i čas na knihu. No jasně, práce, ta je pro jiné. Já si to umím zařídit. To je evidentně Fialova filosofie. Působení elit modrého ptáka je i dnes bohužel zřejmé. Privatizace na hraně zákona, prodeje podniků pod cenou, prostě já na bráchu, brácha na mě. Někteří ptáci zestárli a zacouvali ze světla ramp. Jenže pozůstatky řešíme dodnes. Člověk jen nevěřícně kroutí hlavou nad výřečností Fialy, kritika všech a všeho, to mu opravdu jde, ale skutek utek. Modré světýlko v tunelech minulosti už nikoho neošálí. Lidé kdysi uvěřili květnatým řečem a vizím. Dnes ale věří realitě, kterou bezprostředně žijí.

KSČM má ve svém programu reálné cíle směřující ke zlepšení života všech, kteří jej berou poctivě.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny