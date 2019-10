KSČM vybojovala pro zdravotní péči téměř 5 mld. korun navíc

KSČM dlouhodobě bojuje za solidární, kvalitní a dostupné zdravotnictví pro všechny pacienty v České republice. Po seznámení s fakty prezentovanými Krizovým štábem proti kolapsu zdravotnictví a na základě zkušeností pacientů i zdravotnických pracovníků z celé České republiky jsme přesvědčeni o tom, že se většina nemocnic potýká s katastrofálním nedostatkem lékařů a sester, zvlášť v akutní lůžkové péči. Pacienti v regionech musí neúměrně dlouho čekat na plánované operace i potřebná vyšetření a systém zdravotnictví trpí dlouhodobou podfinancovaností. Potřebná péče se pak občanům stále více nedostává, zvlášť v oblastech vzdálenějších od velkých měst. Z tohoto důvodu jsme při jednání s premiérem a ministrem zdravotnictví trvali na zvýšení úhrad do oblastí, kde je situace nejpalčivější. Tedy do domácí péče, sociálních služeb a do regionálních nemocnic.

Po velmi náročném, ale věcném jednání jsme dospěli ke kompromisu v podobě 4,9 mld. korun nad rámec již dříve zdravotními pojišťovnami slíbených šesti miliard. Těchto téměř pět miliard navíc bude rozděleno přes úhradovou vyhlášku ze zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven. Jde o částku, která v žádném případě neohrozí stabilitu veřejného zdravotního pojištění v roce 2020, jelikož se i v dalších letech reálně očekává stálý nárůst příjmů.

Předvídatelnost a stabilitu finančních prostředků v systému zdravotnictví následně zaručí i pravidelná a automatická valorizace plateb za státní pojištěnce, kterou KSČM již předložila ve Sněmovně.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM