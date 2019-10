Optimismus ano, ale ...

Ať otevřu jakékoli médium, valí se na mne zprávy plné optimismu. Nebývalý růst hrubého domácího produktu, historicky nejnižší nezaměstnanost, zvyšující se spotřeba domácností a další úspěchy ekonomiky. Měl bych z toho mít radost, ale já se skrytě bojím.

Těší mne růst HDP, ale vadí mi, že rostl zejména díky masovému konzumu domácností a peněz z proklínaného Bruselu. Vidím rostoucí hromady komunálního dopadu a vyhozených potravin (odhady hovoří až o čtvrtině vyrobených). Marně pátrám, čím nahradíme třetinové snížení evropských dotací v nové evropské finanční sedmiletce.

Těší mne 2,8procentní nezaměstnanost, ale vadí mi technologické zaostávání české ekonomiky, snižující se efektivnost výroby a klesající produktivita práce. Jeden robot uplatnitelný v skladových a manipulačních profesích podle renomovaných studií nahradí až 10 dělníků a náklady na jeho pořízení se vrátí v průměru do dvou let. Nebylo by od věci říci ministryni Maláčové, že kvantitativní metoda snižování nezaměstnanosti je cestou snižující výkonnost ekonomiky a jako taková perspektivně asociální, reakční.

Těší mne, že dostanu od vlády dárek 150 Kč k důchodu (diskutovaných a oslavovaných 900 Kč je zavádějící fikce, protože rozdílových 750 Kč je nárokovatelná valorizovaná položka dle zákona). Vadí mi však, že jsem o tyto peníze přišel dřív, než jsem se jimi mohl potěšit, kvůli »navyšování cen«, jak vtipně, eufemisticky vykládá ministryně Schillerová.

Těší mne růst životní úrovně průměrného občana. Vadí mi však otevírání nůžek mezi sociálními skupinami včetně umělého nadhodnocování státních zaměstnanců proti pracujícím v soukromé sféře. Vadí mi, že tvůrce reálných hodnot je slabším partnerem těch, kteří nám programově ztěžují život. Vadí mi, že se pracovními jistotami a různými benefity zvýhodňovaní zaměstnanci státu zabývají primárně honbou za trvalým růstem svých platů a berou si nás za rukojmí, aniž by se kriticky podívali na výsledky své práce.

Vlády často uvádějí jako svůj cíl a smysl dosažení maximálního harmonického růstu. Snaží se ho podporovat všemi nástroji, které mají k dispozici. Přejme jim úspěch. Avšak bez demagogie, vlezné reklamy, transparentně, s perspektivou. Současná vláda bohužel stále jedná stylem »po nás potopa«. To je nezodpovědný hazard s budoucností každého z nás i našich dětí.

Ladislav ŠAFRÁNEK